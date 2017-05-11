Иск «Роснефти» к АФК «Система» на 106,6 млрд руб. поступил в арбитражный суд Башкортостана

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкортостана получил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и к «Система-Инвест» о взыскании убытков на 106,6 млрд рублей, причиненных в результате реорганизации башкирской компании.

«Иск имеется, информация о распределении дела судье будет в понедельник», — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Габдюшева.