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10:34 (мск), источник: ТАСС

Иск «Роснефти» к АФК «Система» на 106,6 млрд руб. поступил в арбитражный суд Башкортостана

Информация о распределении дела судье появится 15 мая.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкортостана получил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и к «Система-Инвест» о взыскании убытков на 106,6 млрд рублей, причиненных в результате реорганизации башкирской компании.

«Иск имеется, информация о распределении дела судье будет в понедельник», — сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Габдюшева.

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