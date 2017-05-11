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10:15 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале заново отстроят Верхнетуринский машзавод

Одно из старейших промышленных предприятий Среднего Урала — Верхнетуринский машиностроительный завод (входит в состав государственной корпорации «Ростех»), основанное в 1735 году, фактически будет отстроено заново.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора со ссылкой на министерство промышленности и науки Свердловской области.

«ВТМЗ является градообразующим предприятием, которое на протяжении многих лет обеспечивало оборонную мощь нашей страны, в настоящее время на заводе проводится реконструкция, которая предполагает фактически строительство новых цехов кузнечно-прессового оборудования и механообработки. Новые более компактные производственные помещения будут соответствовать современным требованиям энергосбережения и экологической безопасности», — сообщил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Модернизация предприятия позволит освоить новые виды специальной продукции и продукции гражданского назначения, в частности, предполагается расширение линейки вакуумных включателей и выпуск пожарной техники на гусеничном ходу.

В настоящее время Минпромнауки оказывает помощь в привлечении на предприятие мер государственной поддержки, в том числе, через включение ВТМЗ в федеральную целевую программу по техническому перевооружению. Выделение средств из федерального бюджета позволит реализовать следующий этап реконструкции завода.

Комментарии
1
Евгений Краснов
И Вы в эту хубалду верите кто его отстроит?
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