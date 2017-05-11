Дубровский: 16 моногородов Челябинской области могут получить статус ТОСЭР
Первым южноуральским городом, которому был присвоен статус ТОСЭР, стал Бакал.
Первым южноуральским городом, которому был присвоен статус ТОСЭР, стал Бакал.
Все 16 моногородов Челябинской области могут претендовать на получение статуса территории опережающего
«В конце апреля принято постановление правительства РФ, которым утверждены критерии создания ТОСЭР в моногородах. Для нас этот документ важный, мы его ждали, потому что в области «тормозились» заявки о создании ТОСЭР в закрытых административных территориальных образованиях.
Важно понимать, что после выхода этого постановления теоретически все 16 моногородов Челябинской области получили возможность претендовать на получение статуса ТОСЭР", — приводит
По словам министра экономического развития региона Сергея Смольникова, утвержденные изменения направлены на совершенствование механизма принятия решения о создании территорий опережающего
Дубровский отметил, что противоречие в законодательстве, препятствующее процессу создания ТОСЭР в ЗАТО, пока не устранено, добавив, что с соответствующей законодательной инициативой могут выступить депутаты Госдумы, сенаторы или правительство Челябинской области.
«Есть договоренность с федеральным министерством экономического развития о том, чтобы подготовить текст законодательной инициативы, которая поможет внести ясность в этот вопрос», — пояснил Смольников.
Первым городом Челябинской области, которому был присвоен статус ТОСЭР, стал Бакал. Вопрос создания ТОР в закрытых городах области глава региона держит на личном контроле. Статус резидента ТОР позволит заявившимся