Дубровский: 16 моногородов Челябинской области могут получить статус ТОСЭР

«В конце апреля принято постановление правительства РФ, которым утверждены критерии создания ТОСЭР в моногородах. Для нас этот документ важный, мы его ждали, потому что в области «тормозились» заявки о создании ТОСЭР в закрытых административных территориальных образованиях.

Важно понимать, что после выхода этого постановления теоретически все 16 моногородов Челябинской области получили возможность претендовать на получение статуса ТОСЭР", — приводит пресс-служба губернатора его слова.

По словам министра экономического развития региона Сергея Смольникова, утвержденные изменения направлены на совершенствование механизма принятия решения о создании территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах. «Смягчились требования к инвестиционным проектам. Теперь у него должно быть не менее 10 рабочих мест, а объем капитальных вложений — от 2,5 млн рублей. Ранее требования были в два раза выше», — уточнил он.

Дубровский отметил, что противоречие в законодательстве, препятствующее процессу создания ТОСЭР в ЗАТО, пока не устранено, добавив, что с соответствующей законодательной инициативой могут выступить депутаты Госдумы, сенаторы или правительство Челябинской области.

«Есть договоренность с федеральным министерством экономического развития о том, чтобы подготовить текст законодательной инициативы, которая поможет внести ясность в этот вопрос», — пояснил Смольников.