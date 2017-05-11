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10:21 (мск), источник: Новости Перми

Отопительный сезон в Перми продолжится до установления устойчиво теплой погоды

Решение о продолжении подачи тепла в дома и учреждения города принято в связи с нестабильной погодой и прогнозируемыми заморозками в ночное время.

В Пермский филиал «Т Плюс» и теплоснабжающее предприятие Пермская сетевая компания поступают обращения жителей о сроках окончания подачи тепловой энергии. В компаниях сообщили, что отопительный сезон 2016−2017 гг. в г. Перми продолжается. Параметры теплоснабжения задаются в соответствии с температурой наружного воздуха, и ввиду нестабильной погоды, с прогнозируемыми заморозками в ночное время, отопление жилого фонда и объектов соцкультбыта продолжается.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством, решение о завершении отопительного сезона принимает орган местного самоуправления. Основанием для этого должна быть среднесуточная температура +8 градусов в течение пяти суток подряд. Городской департамент ЖКХ проводит мониторинг, и решение о прекращении подачи теплоносителя будет приниматься только после установления стабильно теплой погоды.

Стоит отметить, что для потребителей существует возможность досрочно закончить отопительный сезон — при наличии технической возможности и официально принятого решения большинства собственников многоквартирного дома.

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