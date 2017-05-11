Омские чиновники хотят снизить в пять раз налог для владельцев гаражей

Омские чиновники планируют снизить земельный налог для владельцев гаражей в пять раз.

С инициативой выступил вице-спикер Горсовета Василий Мамонтов. Платежи должны сократиться с 1,5 до 0,3%.

«Это не новация, с аналогичным предложением выступал и Сергей Дроздов, и Андрей Ефимов, но жизнь показала, что необходимо вернуться к этому вопросу и налог уменьшить. В одном из прошлых созывов мы уже увеличили налог на землю под гаражами. Посчитали через год — а платить стали меньше, чем платили. И мы вернулись! Это уже было! Я прогнозирую, что половина не будет платить!» — пояснил предложение Василий Мамонтов.

Несмотря на это, некоторые чиновники посчитали, что сумма повышения будет несущественной — с 227 руб. до 650 — 1800 руб. в год.

«Хочу обратить ваше внимание на отрицательное заключение администрации города. Мы провели аналитику расходов граждан… Что касается гаражей — в 2,5 раза увеличилась ставка платы впервые за 10 лет. У нас в городе 52 тыс. гаражей находится в собственности физлиц, потенциальная сумма — 32 млн руб. Уменьшение этого доходного источника приведёт к необходимости сокращения расходных обязательств», — сказала Инна Парыгина, вице-мэр города.

Некоторые чиновники отметили, что гаражи принадлежат по большей части пенсионерам, которым даже такое повышение платы сильно ударит по карману.