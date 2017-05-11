Омские чиновники хотят снизить в пять раз налог для владельцев гаражей
Об этом поговорили сегодня на заседании комитета Горсовета по
Об этом поговорили сегодня на заседании комитета Горсовета по
Омские чиновники планируют снизить земельный налог для владельцев гаражей в пять раз.
С инициативой выступил
«Это не новация, с аналогичным предложением выступал и Сергей Дроздов, и Андрей Ефимов, но жизнь показала, что необходимо вернуться к этому вопросу и налог уменьшить. В одном из прошлых созывов мы уже увеличили налог на землю под гаражами. Посчитали через год — а платить стали меньше, чем платили. И мы вернулись! Это уже было! Я прогнозирую, что половина не будет платить!» — пояснил предложение Василий Мамонтов.
Несмотря на это, некоторые чиновники посчитали, что сумма повышения будет несущественной — с 227 руб. до 650 — 1800 руб. в год.
«Хочу обратить ваше внимание на отрицательное заключение администрации города. Мы провели аналитику расходов граждан… Что касается гаражей — в 2,5 раза увеличилась ставка платы впервые за 10 лет. У нас в городе 52 тыс. гаражей находится в собственности физлиц, потенциальная сумма — 32 млн руб. Уменьшение этого доходного источника приведёт к необходимости сокращения расходных обязательств», — сказала Инна Парыгина,
Некоторые чиновники отметили, что гаражи принадлежат по большей части пенсионерам, которым даже такое повышение платы сильно ударит по карману.
В результате 16 депутатов Горсовета, которые присутствовали на обсуждении, единогласно одобрили предложение