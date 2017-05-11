Иркутская область в среднем обходит Россию по развитию в I квартале года

Об этом 11 мая на пресс-конференции заявил губернатор региона Сергей Левченко. Больше всего рост — на 7% — зафиксирован в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, по России показатель снижен на 5,1%. Рост в обрабатывающей промышленности — 6,5%, в среднем по стране зафиксирован спад на 0,8%, наибольший привес в этой сфере дает химическая промышленность, которая с начала года показала рывок на 41,1%.

Строительство в регионе тоже на подъеме. По данным губернатора, за I квартал 2017 года введено в эксплуатацию 215,3 тыс. кв. м жилья, что почти в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Однако, по словам Сергея Левченко, узкое место — это строительная индустрия: не хватает материалов, конструкций. И хотя в 2017 году выпуск железобетонных плит и панелей увечился в 2,6 раза, этого не хватает, так что в планах правительства — развивать стройиндустрию.

Поголовье КРС с начала 2017 года увеличилось на 6,5%. Более того, в среднем каждая корова в Иркутской области стала давать более 5 тыс. кг молока в год, за это достижение Министерство сельского хозяйства России намерено выделить региону дополнительные средства. По словам губернатора, надои удалось увеличить, лишь на рубль подняв закупочную цену на 1 кг молока у населения и всех видов хозяйств. Для обеспечения населения собственным хлебом, молоком и мясом не хватает пашен, поэтому решено в 2017 году поднять около 25 тыс. га целинных земель.

Доходы бюджета Иркутской области за I квартал 2017 года выросли на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 44,9 млрд рублей. На июньской сессии Законодательного собрания в бюджет будет внесено дополнительно 5,5 млрд рублей. Средства в основном пойдут на увеличение зарплаты бюджетников, на помощь муниципалитетам. Госдолг области является одним из самых низких за последние годы, он снизился до 13,7 млрд рублей. Инфляция с декабря прошлого года по март нынешнего — 0,6%. Внешнеторговый оборот за январь-март: экспорт подрос на 25%, импорт — на 19%. Растёт доля переработанного леса, вывозимого за рубеж. По словам Сергея Левченко, удалось переломить ситуацию и снизить объём экспортируемого круглого леса.