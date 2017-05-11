В Березниках приставы арестовали частную пекарню

Женщина не платила налоги и аренду за земельный участок, на котором расположена принадлежащая ей пекарня, при этом зная о задолженности.

В целях принудительного взыскания денег судебный пристав приехал на производство. В итоге были арестованы помещение пекарни и шесть печей. Предварительная стоимость арестованного имущества составила один миллион 600 тысяч рублей.

Если в течение 10 дней женщина не погасит всю сумму долга, арестованное имущество перейдет на реализацию. Бизнесвумен пообещала судебным приставам расплатиться с долгами.