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10:26 (мск), источник: Новости Перми

В Березниках приставы арестовали частную пекарню

Владелица частной пекарни накопила долги по налогам и арендным платежам. Общая сумма долга бизнесвумен — два миллиона 700 тысяч рублей.

Женщина не платила налоги и аренду за земельный участок, на котором расположена принадлежащая ей пекарня, при этом зная о задолженности.

В целях принудительного взыскания денег судебный пристав приехал на производство. В итоге были арестованы помещение пекарни и шесть печей. Предварительная стоимость арестованного имущества составила один миллион 600 тысяч рублей.

Если в течение 10 дней женщина не погасит всю сумму долга, арестованное имущество перейдет на реализацию. Бизнесвумен пообещала судебным приставам расплатиться с долгами.

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