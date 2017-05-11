Алиханов: Сейчас ремонтировать дороги в Советске неэффективно

— Мы ездили по городу, и глава сетовал, что нужен ремонт. Но сейчас выделять деньги… Не то чтобы нецелесообразно, но неэффективно. Пока пункт пропуска в городе, и грузовики разбивают покрытие. Когда решим эти проблемы, тогда вернёмся к вопросу, но пока это хайвей — нет, — заявил Алиханов.

По его словам, когда мост королевы Луизы станут использовать только для пешеходов и легковых автомобилей, власти рассмотрят вопрос о реконструкции набережной реки Неман.

В октябре 2011 года Россия и Литва подписали соглашение о строительстве нового моста через Неман и подъездов к нему. Объект появится недалеко от моста королевы Луизы.

Ранее полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов говорил о том, что на завершение работ по строительству объекта не хватает 1 млрд рублей. Деньги планируют выделить из бюджета Минтранса.