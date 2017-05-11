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11:41 (мск), источник: АиФ Самара

Самарская область является лидером программы «Жилье для российской семьи»

По количеству построенных квадратных метров жилья с чистовой отделкой Самарская область занимает первое место.

На 1 мая 2017 года в реестре граждан — участников государственной программы «Жилье для российской семьи» в Самарской области зарегистрировано 9355 человек, этот показатель выводит губернию в лидеры программы «Жилье для российской семьи», сообщает региональное правительство.

При этом 4733 участника программы уже определились с выбором своего будущего места жительства, заключив договоры участия в долевом строительстве и договоры купли-продажи.

По словам руководителя управления развития жилищного строительства и социальной инфраструктуры министерства строительства Самарской области Оксаны Быстровой, губерния по количеству построенных на 1 апреля 2017 года 126 179 квадратных метров жилья с чистовой отделкой находится на первом месте, второе место занимает Томская область, где построено 111 479 квадратных метров. Замыкает список из 35 регионов-участников программы с показателем 714 квадратных метров Кировская область.

Федеральная программа «Жилье для российской семьи» предоставляет возможность активно работающему населению, не имеющему достаточного дохода для покупки недвижимости по рыночным ценам приобрести жильё с чистовой отделкой за счет выгодной цены — 35 000 рублей за квадратный метр.

В Самарской области курирует программу министерство строительства, а реестр участников ведёт областной Фонд жилья и ипотеки.

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