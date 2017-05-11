Самарская область является лидером программы «Жилье для российской семьи»
По количеству построенных квадратных метров жилья с чистовой отделкой Самарская область занимает первое место.
По количеству построенных квадратных метров жилья с чистовой отделкой Самарская область занимает первое место.
На 1 мая 2017 года в реестре граждан — участников государственной программы «Жилье для российской семьи» в Самарской области зарегистрировано 9355 человек, этот показатель выводит губернию в лидеры программы «Жилье для российской семьи», сообщает региональное правительство.
При этом 4733 участника программы уже определились с выбором своего будущего места жительства, заключив договоры участия в долевом строительстве и договоры
По словам руководителя управления развития жилищного строительства и социальной инфраструктуры министерства строительства Самарской области Оксаны Быстровой, губерния по количеству построенных на 1 апреля 2017 года 126 179 квадратных метров жилья с чистовой отделкой находится на первом месте, второе место занимает Томская область, где построено 111 479 квадратных метров. Замыкает список из 35
Федеральная программа «Жилье для российской семьи» предоставляет возможность активно работающему населению, не имеющему достаточного дохода для покупки недвижимости по рыночным ценам приобрести жильё с чистовой отделкой за счет выгодной цены — 35 000 рублей за квадратный метр.
В Самарской области курирует программу министерство строительства, а реестр участников ведёт областной Фонд жилья и ипотеки.