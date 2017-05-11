Организациям Новосибирска предложили сдать макулатуру и пройти квест

В следующую пятницу, 18 мая, в столице Сибири пройдет акция по сбору макулатуры, приуроченная к юбилею Всесоюзной пионерской организации. Власти приглашают принять участие торговые и промышленные компании, муниципальные учреждения и городские предприятия.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, для сбора бумаги по городу будет кататься специальный автомобиль. Участники акции смогут освободить помещения от ненужной макулатуры и помочь сохранить природные ресурсы. Вся бумага пойдет на заводы, которые занимаются переработкой вторичного сырья. Каждый рубль с килограмма бумаги отправится на благотворительность.

Поучаствовать в акции смогут организации, которые накопили от 100 килограмм ненужной бумаги. Каждый сотрудник предприятия, принесший более 3 килограмм газет или 5 килограмм журналов, получит скидку на посещение квестов в одной из сети города. Для того, чтобы принять участие, нужно подать заявку на электронный адрес: NRabchikova@admnsk.ru (тема письма: «Сбор макулатуры»).