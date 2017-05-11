СК проверяет 50 омских предприятий, использующих этилмеркаптан

Расследование уголовного дела продлено, его ход и результаты экспертных исследований недоступны общественности.

Уголовное дело по фактам загрязнения атмосферного воздуха этилмеркаптаном возбуждено 10 марта. Срок решено продлить в связи с большим объёмом работ, который предстоит выполнить следователям. Список предприятий, использующих в своей деятельности одорант, увеличен до 50, все их необходимо проверить, сообщает портал «Омск здесь» со ссылкой на СУ СК по региону.

«В связи с тем, что список предприятий, использующих в своей деятельности этилмеркаптан, достаточно большой (больше полусотни предприятий), для проведения объективного и полного расследования срок следствия продлен», — говорится в ответе Следственного комитета.

Следователи пока не называют возможных виновных в газовой атаке. Под тайну следствия попали и результаты исследований атмосферных проб, проведённых экспертами.

«В интересах следствия не могут быть преданы гласности результаты следственных действий, проведённых на промышленных предприятиях города, а также результаты экспертных исследований проб атмосферного воздуха. Следствием проверяются все возможные версии (в т.ч. с учетом мнений специалистов) об источнике выбросов», — добавляют в Следственном комитете.