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10:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

СК проверяет 50 омских предприятий, использующих этилмеркаптан

Следователи пока не называют возможных виновных в газовой атаке.

Расследование уголовного дела продлено, его ход и результаты экспертных исследований недоступны общественности.

Уголовное дело по фактам загрязнения атмосферного воздуха этилмеркаптаном возбуждено 10 марта. Срок решено продлить в связи с большим объёмом работ, который предстоит выполнить следователям. Список предприятий, использующих в своей деятельности одорант, увеличен до 50, все их необходимо проверить, сообщает портал «Омск здесь» со ссылкой на СУ СК по региону.

«В связи с тем, что список предприятий, использующих в своей деятельности этилмеркаптан, достаточно большой (больше полусотни предприятий), для проведения объективного и полного расследования срок следствия продлен», — говорится в ответе Следственного комитета.

Следователи пока не называют возможных виновных в газовой атаке. Под тайну следствия попали и результаты исследований атмосферных проб, проведённых экспертами.

«В интересах следствия не могут быть преданы гласности результаты следственных действий, проведённых на промышленных предприятиях города, а также результаты экспертных исследований проб атмосферного воздуха. Следствием проверяются все возможные версии (в т.ч. с учетом мнений специалистов) об источнике выбросов», — добавляют в Следственном комитете.

Добавим, на запах газа омичи начали жаловаться в начале марта. Представители Росприроднадзора на пресс-конференции заявляли, что возможным источником загрязнения могут быть буферные пруды ОНПЗ, где ведутся вскрышные работы. До сих пор источник выбросов не установлен.

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