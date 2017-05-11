Ставки по ипотеке снизились в Нижегородской области в I квартале 2017 года до 11,9%.

Как сообщает управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России, средние ставки по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в I квартале 2017 года в Нижегородской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 0,8 п.п., до 11,9%. Это способствовало увеличению среднего размера ИЖК с 1,5 до 1,6 млн. рублей.

Согласно информации, всего в январе-марте 2017 года банки выдали нижегородцам 4224 ИЖК на сумму 6,6 млрд. рублей. Ипотечные кредиты в иностранной валюте не выдавались.

Размер кредитного портфеля региональных заемщиков по ИЖК вырос по сравнению с началом года на 1,4%, до 90 млрд. рублей. При этом доля ипотеки к 1 апреля 2017 года достигла 43% от всей задолженности жителей Нижегородской области перед банками.

В то же время региональный ипотечный портфель по-прежнему остается очень качественным: объем просроченной ипотечной задолженности на 1 апреля 2017 года составил менее 1% от общего объема портфеля ИЖК.

Напомним, что в первом квартале этого года также снизились до 15,4% средневзвешенные ставки по кредитам населению.