Ставки по ипотеке снизились в Нижегородской области в I квартале 2017 года до 11,9%
Региональный ипотечный портфель
Региональный ипотечный портфель
Ставки по ипотеке снизились в Нижегородской области в I квартале 2017 года до 11,9%.
Как сообщает управление по связям с общественностью
Согласно информации, всего в
Размер кредитного портфеля региональных заемщиков по ИЖК вырос по сравнению с началом года на 1,4%, до 90 млрд. рублей. При этом доля ипотеки к 1 апреля 2017 года достигла 43% от всей задолженности жителей Нижегородской области перед банками.
В то же время региональный ипотечный портфель
Напомним, что в первом квартале этого года также снизились до 15,4% средневзвешенные ставки по кредитам населению.