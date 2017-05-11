Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Предложен простой способ пережить развод
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Эксперт: Сборной нужны Капризов и игрок из НХЛ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
«Резво отступают»: майор ДНР о бегстве солдат ВСУ под Горловкой
Модель Playboy снялась обнаженной на высоте 3 км
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Война в карикатурах
860 лет назад родился Cид Вишес
12:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ставки по ипотеке снизились в Нижегородской области в I квартале 2017 года до 11,9%

Региональный ипотечный портфель по-прежнему остается очень качественным.

Ставки по ипотеке снизились в Нижегородской области в I квартале 2017 года до 11,9%.

Как сообщает управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России, средние ставки по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в I квартале 2017 года в Нижегородской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 0,8 п.п., до 11,9%. Это способствовало увеличению среднего размера ИЖК с 1,5 до 1,6 млн. рублей.

Согласно информации, всего в январе-марте 2017 года банки выдали нижегородцам 4224 ИЖК на сумму 6,6 млрд. рублей. Ипотечные кредиты в иностранной валюте не выдавались.

Размер кредитного портфеля региональных заемщиков по ИЖК вырос по сравнению с началом года на 1,4%, до 90 млрд. рублей. При этом доля ипотеки к 1 апреля 2017 года достигла 43% от всей задолженности жителей Нижегородской области перед банками.

В то же время региональный ипотечный портфель по-прежнему остается очень качественным: объем просроченной ипотечной задолженности на 1 апреля 2017 года составил менее 1% от общего объема портфеля ИЖК.

Напомним, что в первом квартале этого года также снизились до 15,4% средневзвешенные ставки по кредитам населению.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Ловца покемонов» Соколовского приговорили к условному сроку
Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для Украины
СМИ сообщили о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Путин подписал указ против анонимности в сети
80% компаний-импортеров вина могут уйти из России
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
ВЦИОМ: россияне винят работу в своих болезнях
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser На нашем рынке должен появиться рамный внедорожник Toyota Fortuner, построенный на агрегатах пикапа Hilux
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов Певица появилась на сцене в элегантном платье-бюстье.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь