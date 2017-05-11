Почти 50 млн рублей потратят на благоустройство одного из хабаровских парков

Как рассказал главный художник Хабаровска Сергей Пеньков, в городской департамент архитектуры поступило 1209 заявок на проведение работ в 60 зонах отдыха. Все обращения были рассмотрены специалистами и общественной комиссией. В ходе обсуждения было решено направить средства на благоустройство парка «Динамо». Дизайн-проект разработали сотрудники московского конструкторского бюро «Стрелка», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

«В настоящее время проект находится на доработке. С ним жители города смогут познакомиться на выставке архитектурных произведений “ДВ Зодчество”. Предполагается, что при благоустройстве парка будут созданы новые пешеходные связи, установлено новое освещение. Никаких аттракционов устанавливать не будут. Парк будет оставаться зоной для отдыха горожан», — отметил Сергей Пеньков.