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11:26 (мск), источник: УНИАН

Доля рисковых банков в системе по активам не превышает 1,5% — НБУ

Основным риском банковского сектора НБУ назвал низкую операционную эффективность государственных банков и низкое качество их активов.

Источник: УНИАН

После двухлетней очистки банковского сектора его надежность восстановлена, а доля по активам финучреждений в зоне риска из-за невыполнения требований Национального банка Украины не превышает 1,5%.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на обзор банковского сектора за первый квартал.

Основным риском банковского сектора НБУ назвал низкую операционную эффективность государственных банков и низкое качество их активов, в связи с чем призвал существенно ускорить реформирование госбанков.

Как сообщал УНИАН, в ходе трехлетней очистки банковской системы Украины с рынка ушло 93 банка, в том числе шесть — с начала 2017 года.

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