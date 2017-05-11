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11:25 (мск), источник: Интерфакс

Ведомства разошлись во мнениях об урегулировании статуса самозанятых граждан

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — Профильные ведомства поспорили о путях урегулирования правового статуса самозанятых граждан. На прошлой неделе замминистра юстиции Юрий Любимов провел согласительное совещание по этому вопросу, сообщил источник «Интерфакса» в одном из министерств. На совещании обсуждался внесенный Минюстом в правительство доклад относительно определения статуса самозанятых граждан.

Источник: Reuters

Минюст предложил при определении понятия «самозанятый гражданин» руководствоваться тремя критериями: «физлицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физлиц, направленную на систематическое получение прибыли; не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; не имеющее наемных работников». Эти критерии ведомство предлагает закрепить в ФЗ «О занятости населения в РФ».

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Эту позицию разделяет Минэкономразвития. Однако ведомство считает, что помимо понятия и критериев в законе о занятости также нужно зафиксировать порядок регистрации физлиц в качестве самозанятых граждан путем подачи уведомления по упрощенной форме в госорганы. Минюст же полагает, что особенности регистрации самозанятых граждан следует прописать в ФЗ «О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей».

Минтруд, в свою очередь, предлагает вносить изменения не в закон о занятности, а, например, в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», другие законодательные акты, или разработать самостоятельный закон.

Минфин же считает, что от закрепления в законодательстве понятия «самозанятый гражданин» следует отказаться, а особенности регистрации этой категории физлиц зафиксировать в ФЗ «О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей».

Разногласия по вопросу о законодательном закреплении определения правового статуса самозанятых граждан ведомствам снять пока не удалось. При этом участники совещания согласились, что определение правового статуса самозанятых граждан и режима их налогообложения потребуют внесения изменений в Налоговый и Трудовой кодексы и ряд других законов.

Комментарии
6
daf
для занятых нужно создавать выгодные условия что бы работали официально..кредиты под 2% рациональное налогообложение
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daf
само занятые так же платят налоги..с покупки товаров и продуктов 19%, страховка 15 тысяч, транспортный налог , жкх, и т.д ..сейчас и у само занятых работы нет ..так как в стране рост безработных у занятых рост бедности и нищеты ..только в 2014 году после роста пенсионных сборов сразу на 25% миллионы предпринемателей закрылись по всей стране и в основном самое малое предпринемательство..кто не закрылся подняли цены на все товары и услуги тем самым выросла инфляция и безработица по всей стране..и уже с этого года опять пенсионный вырос на 30%
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ЮжУрал
Закрутить гайки это просто, а найти решение по результатам и сделать вывод сбалансированный, вот это сложно)))
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