Ведомства разошлись во мнениях об урегулировании статуса самозанятых граждан

Минюст предложил при определении понятия «самозанятый гражданин» руководствоваться тремя критериями: «физлицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физлиц, направленную на систематическое получение прибыли; не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; не имеющее наемных работников». Эти критерии ведомство предлагает закрепить в ФЗ «О занятости населения в РФ».

Эту позицию разделяет Минэкономразвития. Однако ведомство считает, что помимо понятия и критериев в законе о занятости также нужно зафиксировать порядок регистрации физлиц в качестве самозанятых граждан путем подачи уведомления по упрощенной форме в госорганы. Минюст же полагает, что особенности регистрации самозанятых граждан следует прописать в ФЗ «О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей».

Минтруд, в свою очередь, предлагает вносить изменения не в закон о занятности, а, например, в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», другие законодательные акты, или разработать самостоятельный закон.

Минфин же считает, что от закрепления в законодательстве понятия «самозанятый гражданин» следует отказаться, а особенности регистрации этой категории физлиц зафиксировать в ФЗ «О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей».

Разногласия по вопросу о законодательном закреплении определения правового статуса самозанятых граждан ведомствам снять пока не удалось. При этом участники совещания согласились, что определение правового статуса самозанятых граждан и режима их налогообложения потребуют внесения изменений в Налоговый и Трудовой кодексы и ряд других законов.