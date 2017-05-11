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11:13 (мск), источник: "Российская газета"

Инвестор провалил проект платных парковок в Красноярске

Появившись в центре города несколько лет назад, платные парковки сразу стали предметом для нареканий. Их ругали и за кандидатуру частного инвестора, и за неудобное расположение, и за количество парковочных карманов.

Источник: Агентство «Москва»

Месяц за месяцем региональному парламенту не удавалось официально утвердить размер штрафа для «зайцев», из-за чего решение «платить или не платить» оставалось делом сугубо добровольным.

Когда около года назад эту проблему взялись обсудить на большом выездном совещании, примерно четверть паркоматов вообще не работала. Оказалось, инвестор — ООО «Инфоком» — не выполнил ряд условий контракта. Не обеспечил достаточного количества видеокамер, шлагбаумов, автомобилей для фотовидеофиксации нарушителей. Указывали красноярцы и на частые сбои в мобильном приложении: получив неверную информацию о наличии свободных мест, многие преодолевали несколько кварталов, однако пристроить авто так и не смогли. Буквально все тогда сошлись во мнении: процесс доведения автостоянок до ума явно затянулся.

Прошел год, но, как выяснилось, никаких выводов из критики чиновников и горожан оператор не сделал. К перечислению его огрехов уже подключилась прокуратура. Согласно ее выводам, взятые на себя обязательства «Инфоком» до сих пор не выполнил. Необходимое количество парковочных мест, указанное в техническом задании, не оборудовано. А те, что есть, почти не востребованы или используются безвозмездно, о чем свидетельствуют суммы поступлений в городскую казну. Доля, доставшаяся бюджету, составила всего 500 тысяч рублей. Вряд ли это можно считать нормальной отдачей от проекта, в который были вложены десятки миллионов.

— Администрация города не обеспечила контроль над реализацией условий инвестиционного соглашения, что повлекло недополучение доходов от платных парковок в бюджет, — констатируют в краевой прокуратуре. — Автотранспорт размещается во дворах жилых домов и межквартальных проездах. Нет системного подхода к организации дорожной деятельности с учетом анализа ситуации, складывающейся в Красноярске.

— Никто не спорит, парковки нужны, но сегодняшние никого устроить не могут, — считает представитель Федерации автовладельцев России Егор Фролов. — Самый яркий пример того, как быть не должно, — автостоянка на площади Революции. Ограждения за счет администрации, разметка, въезд, на котором сидит дяденька, поднимающий и опускающий веревочку, — все это несерьезно. Полностью проект должны были реализовать еще в марте 2015 года. Сейчас май 2017-го. По соглашению, через пять лет парковочное оборудование переходит в собственность города. Администрация заинтересована в том, чтобы ей отдали неликвид, не соответствующий техническим регламентам и не работающий на благо населения?

Прямая речь

Никита Дресвянкин, начальник отдела улично-дорожной сети департамента городского хозяйства администрации Красноярска:

— Мы не отрицаем того, что в проекте есть шероховатости, ошибки. Но в целом как система он работает. Сбор платы идет, штрафы взимаются. Сейчас в сотрудничестве с экспертами научного сообщества мэрия работает над усовершенствованием нынешней конфигурации платных парковок. Несмотря ни на что, нужно признать, что в Красноярске у них — большой потенциал.

А как у соседей?

В Иркутске решили учесть опыт Красноярска и заранее проработать систему наказаний за неоплату парковки. Мэрия предложила внести в региональный Закон «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» поправки, в частности, установить административную ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тысячи рублей. Однако Заксобрание инициативу чиновников отвергло. «Нужно установить паркоматы, создать инфраструктуру. Пока ничего этого нет, как можно принять закон?» — заявил представитель губернатора в ЗС Роман Буянов.

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