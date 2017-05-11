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11:28 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфимцев приглашают на тематическую ярмарку «Все для сада и огорода»

Многие уже открыли дачный сезон в эти майские праздники.

Докупить все, что необходимо для сада и огорода можно будет на тематической ярмарке, которая пройдет 13 мая на площади им. С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14), об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Ярмарка начнет работу с 8.00 и продлится до 16.00. В широком ассортименте будут представлены посадочные материалы: саженцы садовых деревьев, рассада ягод, семена. Также хозяйственные товары и садовый инвентарь.

Свою продукцию представят питомники из Кушнаренковского и Благовещенского районов.

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