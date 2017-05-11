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11:29 (мск), источник: РИА Крым

Промышленных инвесторов в Севастополь привлекут скидками на аренду земли

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости (Крым). Власти Севастополя решили сделать скидку на аренду земли для инвесторов, которые готовы открывать в городе промышленное производство. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«Предлагается применить понижающие коэффициенты в зависимости от заявленного размера инвестиций. До 100 млн рублей — коэффициент 0,7; от 100 до 200 млн рублей — 0,5; от 200 млн рублей — 0,3. Срок применения понижающих коэффициентов равен сроку выхода проекта на операционную мощность — плюс 5 лет после, но не более 10 лет в целом», — отметил директор городского департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

В правительстве подчеркнули, что подобная практика уже применяется в России.

«Речь не идет о проектах, связанных с жилищным строительством или иными видами использования земель. Только производственные проекты в реальном секторе экономики», — отметил заместитель губернатора города Илья Пономарев.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в проекте стратегии развития Севастополя до 2030 года значительная роль в экономике города отводится промышленному сектору.

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