Промышленных инвесторов в Севастополь привлекут скидками на аренду земли

«Предлагается применить понижающие коэффициенты в зависимости от заявленного размера инвестиций. До 100 млн рублей — коэффициент 0,7; от 100 до 200 млн рублей — 0,5; от 200 млн рублей — 0,3. Срок применения понижающих коэффициентов равен сроку выхода проекта на операционную мощность — плюс 5 лет после, но не более 10 лет в целом», — отметил директор городского департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

В правительстве подчеркнули, что подобная практика уже применяется в России.

«Речь не идет о проектах, связанных с жилищным строительством или иными видами использования земель. Только производственные проекты в реальном секторе экономики», — отметил заместитель губернатора города Илья Пономарев.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в проекте стратегии развития Севастополя до 2030 года значительная роль в экономике города отводится промышленному сектору.