Власти Кубани продают розовый запорожец и разноцветные блоки «Тетриса»

Об аукционе по продаже особо ценного движимого государственного имущества, находящегося в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения «Курорты Краснодарского края», сообщает Фонд государственного имущества Краснодарского края.

На торги, которые пройдут в июне текущего года, выставлены «автомобили стиляг» — розовый и белый «Запорожцы», принимавшие участие в церемонии открытия Олимпиады-2014 на стадионе «Фишт». Стартовая стоимость каждой модели, приводимой в движение с помощью встроенного электромобиля, составляет 163 тысячи рублей.

Также можно приобрести модель лодки с веслами, участвовавшую в открытии сочинской Олимпиады, и Книжный остров с Большой книгой и письменными столами, который был частью церемонии закрытия Игр-2014.

Кроме того, на аукцион выставлены разноцветные блоки игры «Тетрис» (по 3 268 рублей), бывшие частью оформления церемонии закрытия Паралимпиады на «Фиште», сообщает «РБК-Юг».