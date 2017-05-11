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12:22 (мск), источник: "Российская газета"

Калининградские коммерсанты наладили бизнес на краже чужих брендов

В Калининградской области обострились проблемы, связанные с защитой интеллектуальных прав. С одной стороны, местные предприниматели теряют деньги, когда другие компании начинают привлекать клиентов с помощью их раскрученных брендов. С другой стороны, субъекты бизнеса сами нарушают закон, продавая чужие товарные знаки. Результатом становятся многомиллионные убытки — будь то недополученная выручка или, наоборот, штрафы и компенсации в пользу правообладателей.

Дело на 200 миллионов

По словам судьи арбитражного суда Калининградской области Юлии Залужной, в последние годы в регионе фиксируется рост заявлений о защите исключительных прав на товарный знак. Увеличивается и объем компенсаций, которые присуждаются правообладателям. В 2015 году суд рассмотрел четыре таких иска и обязал нарушителей выплатить владельцам объектов интеллектуальной собственности (ИС) 270 тысяч рублей. В прошлом году было уже 12 заявлений с общей суммой компенсаций в 1,2 миллиона рублей. А в текущем году суд рассмотрел прецедентное дело, по которому с юридического лица взыскали в пользу правообладателя почти 200 миллионов рублей.

Помимо споров юридических лиц, судебные разбирательства могут стартовать по инициативе полиции и таможни — если правоохранители выявляют факты незаконной продажи или ввоза в страну товаров, охраняемых товарными знаками. По таким делам калининградские субъекты бизнеса заплатили в 2016 году почти 6,5 миллиона штрафов — в три с половиной раза больше, чем в 2015-м.

Многие предприниматели, по их утверждению, просто не знали, что у товарной марки есть владелец. В некоторых случаях импортеров подвели иностранные поставщики, утверждавшие, что продукция не является охраняемым объектом ИС.

— Так или иначе, последствия выбора недобросовестного контрагента возлагаются на субъект предпринимательской деятельности, — подчеркивает Юлия Залужная. — Информация о товарных знаках, сведения о правообладателе содержатся на официальном сайте Роспатента в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания, действующих на территории Российской Федерации. Однако ни один нарушитель не представил информацию, что перед ввозом товара в РФ он обращался в компетентные органы, чтобы проверить, предоставляется ли правовая охрана товарному знаку или нет.

Спор об этикетке

Подводные камни, связанные с защитой объектов ИС, эксперты обсудили в рамках Недели интеллектуальной собственности, которая прошла в Калининградской торгово-промышленной палате. Административные последствия нарушения прав правообладателей крайне серьезны: помимо компенсации в пользу владельца интеллектуальной собственности, штраф может достигать пяти миллионов рублей. В других случаях финансовые санкции равняются двукратному размеру стоимости товара или двукратному размеру права использования товарного знака в денежном выражении.

— Бизнес-поляна все больше походит на минное поле, — комментирует ситуацию президент Калининградской ТПП Феликс Лапин. — Раньше бизнесмена, начинавшего свою деятельность, страшили взаимоотношения с налоговыми органами. Сегодня, с вступлением в силу изменений законодательства, связанных с защитой интеллектуальной собственности, значительными финансовыми потерями может обернуться незнание этого раздела права. Поэтому нужно иметь такого юриста, который будет идти впереди руководителя компании, будет изучать все законодательные новшества и точно не допустит, чтобы компания наступила на «мину» в виде огромного штрафа или компенсации.

Российское законодательство, направленное на защиту объектов ИС, в последнее время действительно претерпевает значительные изменения. Одним из самых важных нововведений прошлого года стало вступление в силу новой редакции закона о защите конкуренции. Теперь этот документ не допускает недобросовестного соперничества, связанного с использованием результатов интеллектуальной деятельности.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области уже вынесло несколько решений по новым статьям конкурентного закона. В последнем антимонопольном деле фигурировал калининградский производитель мясных продуктов — он использовал этикетку мясной тушенки, тождественную этикетке, принадлежащей хозяйствующему субъекту из другого российского региона.

— Чтобы ликвидировать неблагоприятные последствия, предприниматель, которого обвинили в недобросовестной конкуренции, мгновенно отозвал товар из всех магазинов и полностью переделал этикетку, — делится информацией руководитель калининградского УФАС Ольга Боброва. — В результате убытки владельца объекта интеллектуальной собственности при обращении потребителей к продукту конкурента были минимальными. Калининградская компания реализовала свою продукцию на незначительную сумму — порядка 17 тысяч рублей. Эти деньги и были уплачены в бюджет в качестве штрафа за нарушение законодательства.

Кадровый вопрос

Одна из причин, по которой предпринимателям все чаще приходится защищать свои интеллектуальные права в суде, связана с дефицитом профессиональных юристов. Единственная в нашей стране Российская государственная академия интеллектуальной собственности при Роспатенте работает в Москве. В Санкт-Петербурге члены петербургской коллегии патентных поверенных построили систему обучения работников предприятий основам патентного права и защиты ИС. В других регионах Северо-Западного федерального округа, в том числе в Калининградской области, этим навыкам нельзя обучиться очно.

Руководитель компании, желающий, чтобы его юрист повысил квалификацию, должен отправить человека на заочные курсы, регулярно оплачивать командировки. На это практически никто не идет, говорят эксперты. Наоборот, когда в организации начинаются сокращения, в первую очередь оптимизируют патентный отдел. Хотя в советское время патентные подразделения работали во всех научных структурах, на всех крупных предприятиях. Рост количества судебных разбирательств, связанных с защитой интеллектуальных прав, привел к образованию прослойки патентных адвокатов. Но за их помощью предприниматели обращаются, как правило, уже столкнувшись с проблемами.

Неохотно субъекты бизнеса занимаются и правовой охраной собственных объектов интеллектуальной собственности. Количество патентов и товарных знаков, зарегистрированных в последние годы в самом западном российском регионе, измеряется единицами. Причина проста: чтобы подать заявку на тот же товарный знак, необходимо заплатить 50−60 тысяч рублей. Владельцы компаний зачастую не понимают, зачем им тратить эти деньги, чтобы закрепить за собой, к примеру, этикетку продукта.

Комментарий

Наталья Котельникова, патентный эксперт Калининградской ТПП, патентный поверенный РФ:

— Регистрация товарного знака, хоть и не дает прямых выгод сейчас, в перспективе позволяет избежать значительных убытков. Производитель тушенки, чью этикетку использовала калининградская компания, являлся правообладателем товарного знака. Это дало ему законное право обратиться в антимонопольную службу, очень быстро добиться отзыва продукции конкурента из магазинов и понести минимальные убытки, которые впоследствии могут быть компенсированы. Если бы товарный знак не был зарегистрирован, производителю пришлось бы убеждать суд, что он начал использовать этикетку раньше, чем конкурент. Потребовалась бы доказательная база — исследования, социальные опросы и так далее. Это намного более дорогостоящий процесс, чем изначальная регистрация товарного знака. Поэтому субъектам предпринимательства, которые вкладывают серьезные деньги в рекламу продукции, пытаются сделать ее узнаваемой, есть смысл потратить несколько десятков тысяч рублей на регистрацию товарного знака, чтобы в будущем плодами их рекламной кампании не воспользовался кто-то другой.

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