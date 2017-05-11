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11:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Бразильские самолеты будут возить новосибирцев по новым маршрутам

В Новосибирск прибыл первый бразильский пассажирский самолет Эмбраер — вскоре он станет частью авиапарка, который будет выполнять рейсы по регионам Сибири. Какие маршруты откроют в ближайшее время?

Источник: Вести - Новосибирск

Максим Шевченко, корреспондент: «Сегодня в авиапарке новосибирского аэропорта Толмачёво пополнение. Прибыл первый самолёт Embraer. Это бразильская марка. Раньше такие самолёты не базировались в аэропорту. Будут они выполнять рейсы в ближайшие регионы. В частности, о маршрутной сети уже объявили. Города будут такими: Тюмень, Ноябрьск, Горно-Алтайск, Сургут и Новый Уренгой. Направления новые. Дело в том, что в большинство из этих городов раньше можно было улететь только через Москву и соответственно, пассажиры теряли много времени. Но с появлением нового авиапарка эта проблема должна уйти в прошлое».

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