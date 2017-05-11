Новосибирское городское хозяйство решили сделать «умным»

Ее основу составят технопарки и предприятия, которые занимаются «умными» технологиями. В первую очередь это медицинский технопарк, технопарк новосибирского Академгородка, ЗАО «Радио и микроэлектроника» (специалисты предприятия разрабатывают высокотехнологичные приборы учета), Институт горного дела Сибирского отделения РАН, научно-производственная фирма «Энергия», которая занимается развитием солнечной энергетики. На взгляд президента ассоциации малоэтажного и индивидуального домостроения Инны Свечниковой, наиболее активно технологии smart-city внедряются в сфере жилищного и промышленно-гражданского строительства. Многое из этого было представлено на втором международном форуме «Городские технологии»: «умные» автобусные остановки и парковки, летающие контролеры (беспилотники), мобильные солнечные электростанции, система домашней автоматизации и даже роботы-помощники.

Так, в Новосибирском зоопарке вместе с сотрудниками и волонтерами на уборку территории вышли роботы.

С помощью специальных механизмов, созданных юными инженерами «Лиги роботов», сортировка и утилизация мусора производилась гораздо быстрее. В Высшем колледже информатики Новосибирского госуниверситета заявили о запуске проекта по созданию автономной мобильной роботехнической платформы с элементами искусственного интеллекта (АМИ). Проектируемый робот в тестовом режиме выйдет на работу осенью этого года. Как отмечают разработчики, он сможет в любом здании самостоятельно находить места для подзарядки.

В каком-то смысле механизм будет похож на домашнее животное, которое само находит себе корм.

Спектр применения АМИ-платформы чрезвычайно широк, так как робот, подобно человеку, сможет легко ориентироваться и выполнять задания в помещениях, специально для него не адаптированных. Например, служить мобильным гидом для новых посетителей, принести кофе, выбросить мусор, выполнять функции охранника, убирать помещения. Ему можно будет доверить автоматизацию складских работ. — Учитывая планируемую низкую стоимость АМИ-платформы и возможность ее использования в любых зданиях и помещениях, мы ожидаем большого интереса со стороны индустриальных партнеров, — отмечает директор учебного учреждения Алексей Окунев. Бестраншейную технологию прокладки и замены подземных коммуникаций предлагает Институт горного дела имени Н. А. Чинакала Сибирского отделения РАН совместно с фирмой «Комбест». Обычно коммунальщикам приходится огораживать территорию, выкапывать старую трубу. Это приводит к серьезным нарушениям дорожного полотна. При реализации бестраншейного способа используются уже имеющиеся колодцы, через которые без вреда для дорог и природных условий прокладывается новая труба.

Одну из разработок мэр Анатолий Локоть поручил внедрить в мэрии Новосибирска. Это мультиязычный терминал-навигатор «Среда без границ», разработанный резидентом Академпарка для слабовидящих людей.