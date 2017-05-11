Новосибирское городское хозяйство решили сделать «умным»
Городское хозяйство Новосибирска возьмет на вооружение новейшие технологии. Внедрению
Городское хозяйство Новосибирска возьмет на вооружение новейшие технологии. Внедрению
Ее основу составят технопарки и предприятия, которые занимаются «умными» технологиями. В первую очередь это медицинский технопарк, технопарк новосибирского Академгородка, ЗАО «Радио и микроэлектроника» (специалисты предприятия разрабатывают высокотехнологичные приборы учета), Институт горного дела Сибирского отделения РАН,
Многое из этого было представлено на втором международном форуме «Городские технологии»: «умные» автобусные остановки и парковки, летающие контролеры (беспилотники), мобильные солнечные электростанции, система домашней автоматизации и даже
Так, в Новосибирском зоопарке вместе с сотрудниками и волонтерами на уборку территории вышли роботы.
С помощью специальных механизмов, созданных юными инженерами «Лиги роботов», сортировка и утилизация мусора производилась гораздо быстрее. В Высшем колледже информатики Новосибирского госуниверситета заявили о запуске проекта по созданию автономной мобильной роботехнической платформы с элементами искусственного интеллекта (АМИ). Проектируемый робот в тестовом режиме выйдет на работу осенью этого года. Как отмечают разработчики, он сможет в любом здании самостоятельно находить места для подзарядки.
В каком-то смысле механизм будет похож на домашнее животное, которое само находит себе корм.
Спектр применения
— Учитывая планируемую низкую стоимость
Бестраншейную технологию прокладки и замены подземных коммуникаций предлагает Институт горного дела имени Н. А. Чинакала Сибирского отделения РАН совместно с фирмой «Комбест». Обычно коммунальщикам приходится огораживать территорию, выкапывать старую трубу. Это приводит к серьезным нарушениям дорожного полотна. При реализации бестраншейного способа используются уже имеющиеся колодцы, через которые без вреда для дорог и природных условий прокладывается новая труба.
Устройство предназначено для информирования граждан и оказания услуг населению, включает в себя сурдоперевод, шрифт Брайля для незрячих и возможность транслировать информацию на различных языках.
Ректор Сибирского государственного университета геосистем и технологий Александр Карпик рассказал о разработке, не имеющей аналогов в мире, — «ГИС через паводок».
— Это не просто программа, это целый кластер, в работу которого включены подразделения МЧС города и области, Гидрометцентр, Верхнеобское водное управление, Росреестр, кадастровая палата, миграционная служба. Таким образом, при взаимодействии всех структур собрана полная картина затопленных территорий, информация о находящихся там людях, социальных объектах и многое другое. Программой предусмотрена возможность оперативной
— В этом году мы серьезно шагнули вперед и применяем научные технологии в нашей работе — в сферах первичных мер пожарной безопасности, создания современной системы мониторинга окружающей среды и схемы отведения паводковых вод, — добавляет начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска Александр Ерохин.
Заместитель председателя правления ассоциации «Национальная платформа промышленной автоматизации» Михаил Камаев отметил интересный опыт коллег из Хабаровска. Они предлагают интегрировать системы ЖКХ, объединить на одной платформе все ресурсы, которые потребляют горожане.
— Когда будет налажено «умное» управление этими ресурсами, мы сможем больше экономить, меньше платить как пользователи и улучшать качество предоставляемых услуг. Думаю, стоит взять эту идею на вооружение и в Новосибирске, — подчеркнул Камаев.
Кстати.
Мэрия Новосибирска подписала соглашение о сотрудничестве с Сибирским отделением РАН, чтобы иметь возможность оперативно применять в городском хозяйстве разработки ученых.