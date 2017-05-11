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11:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Объявлены торги на капремонт основных улиц в центре Красноярска за 333 млн рублей

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 мая.

Администрация Красноярска объявила аукционы на капитальному ремонту двух центральных улиц города на общую сумму 332,7 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта на капремонт проспекта Мира (общая длина — 3,47 км) установлена в размере 171,8 млн рублей, ул. Карла Маркса (3,68 км) — 160,9 млн рублей, уточняет «Интерфакс-Сибирь».

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 мая, аукционы планируется провести 1 июня.

Все работы должны быть закончены не позднее 31 октября 2017 года. Гарантийный срок на капремонт обеих улиц — 5 лет.

Проект реконструкции проспекта Мира выполнила за 30 млн рублей компании «КрасГип». Максимальная скорость движения для автотранспорта предусмотрена в 80 км/ч. После ремонта на пр. Мира исчезнет 85 из 200 машино-мест для парковки, на перекрестках установят железные ограждения, по периметру всей улицы спрячут под землю провода и уберут праздничную иллюминацию. Последний раз проспект ремонтировали летом 2012 году. Тогда на проведение работ было выделено 63 млн руб.

«Масштабное преобразование» в 2017 году планируется провести на 18 объектах дорожной инфраструктуры. Общий объем финансирования в рамках федеральной программы — 1,7 млрд рублей. Работы будут проводить по примеру ул. Молокова и пр. Свободного, где смета включала замену асфальтового полотна, формирование газонов, пешеходных зон, установку современных осветительных приборов, снос незаконных павильонов, привлечение собственников зданий к оформлению фасадов, благоустройство прилегающей к магистрали территории.

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Объявлены торги на капремонт основных улиц в центре Красноярска за 333 млн рублей
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