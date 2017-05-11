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11:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Калининском районе отключат горячую воду на 6 дней

С 15 по 19 мая будут проводиться испытания тепловых сетей, расположенные в двух микрорайонах Калининского района, сообщает пресс-служба мэрии.

В Калининском районе отключат горячую воду на 4 дня, сообщает пресс-служба мэрии.

С 15 по 19 мая будут проводиться испытания тепловых сетей на прочность будут проводиться от Калининской газовой котельной. Для сокращения сроков проведения испытаний работы будут вестись круглосуточно.

Под испытания попадают сети, расположенные в двух микрорайонах Калининского района.

В микрорайоне «Снегири» — ул. Тайгинская, ул. Курчатова, ул. Красных Зорь, ул. Рассветная.

В микрорайоне «Родники»: ул. Кочубея, ул. Родники, ул. Краузе, ул. Тюленина, ул. Земнухова, ул. Свечникова, ул. Гребенщикова.

Отключение горячей воды продлится с 15 по 21 мая (это возможный максимальный срок). Снижение температуры горячей воды начнется с 12 часов 14 мая.

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