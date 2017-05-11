Счетная палата: ход приватизации «Нового света» проверим очень внимательно

«Счетная палата будет заниматься этим вопросом. Мы будем внимательно следить, какова эффективность выполнения тех задумок (по приватизации завода “Новый свет”), которые власти Крыма пытаются реализовывать», — отметил Заиченко.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что в условиях ограниченности бюджетного финансового ресурса вложение частных инвестиций — необходимое условие для развития предприятия.

«В украинский период “Новый свет” имел определенные ограничения производственных мощностей, выпуская максимум три миллиона бутылок в год. В рамках огромного российского рынка у новосветского шампанского есть гораздо больше возможностей. Если федеральный бюджет не может позволить себе необходимые для этого инвестиции, нужно привлекать частного инвестора. Но контроль в этом вопросе должен оставаться за государством, в данном случае — за Республикой Крым, которая является собственником данного предприятия», — убежден Заиченко.

Кроме того, глава Счетной палаты указал на необходимость привлечения инвесторов к развитию менее ликвидных активов в Крыму.

«Возможно, стоит попытаться в эти неликвидные активы вовлекать крупных инвесторов, которые заинтересованы быть участниками других каких-то наших проектов, чтобы делать это совместно и консолидировано», — отметил он.

В апреле этого года Государственный совет Республики Крым включил в прогнозный план приватизации госимущества на 2017 год завод шампанских вин «Новый свет».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что открытые торги по продаже завода шампанских вин «Новый свет» планируется провести летом 2017 года. По его словам, в настоящее время поступает много предложений от потенциальных инвесторов по поводу покупки предприятия.