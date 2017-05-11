Инвентаризация домов 335-й серии пройдет в Иркутской области в 2018 году

Инвентаризация домов 335-й серии пройдет в следующем году в Иркутской области. Об этом сообщил сегодня, 11 мая, во время пресс-конференции губернатор региона Сергей Левченко. На территории Иркутской области зарегистрировано более 1 тысячи домов этой серии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Чтобы переселять 335-ю серию, нам необходимо сделать серьезную инвентаризацию этих домов. Сейчас мы к этому готовимся, так как это потребует бюджетных затрат. К осени просчитаем, сколько нужно бюджетных средств, чтобы провести эту инвентаризацию, и со следующего года этот механизм будем запускать», — сказал глава региона.

Сергей Левченко напомнил, что 4 мая на госсовете под руководством президента РФ Владимира Путина было озвучено поручение главы государства правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, а на переходный период продлить работу Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Губернатор Иркутской области подчеркнул, что до вступления в действие нового механизма регион не будет останавливать эту работу.

Также Сергей Левченко проинформировал журналистов о том, что в первом квартале текущего года в Иркутской области построено почти 4,4 тысячи квартир (в январе-марте 2016 года — более 1,8 тысячи), введено 215,3 тысячи кв. метров жилых домов, что в 2,1 раза больше показателя прошлого года. В целом, объем строительных работ в первом квартале равен 124,7% в сравнении с прошлым годом.

«Такое увеличение объемов строительства выявило достаточно много узких мест в строительном комплексе, прежде всего, в стройиндустрии: не хватает материалов и конструкций, из которых строятся жилье и объекты промышленности. В прежние годы мы очень много закупали материалов для строительства за пределами региона и даже страны. В этом году мы серьезно увеличиваем производство плит и панелей из железобетона — уже в первом квартале в 2,6 раза по сравнению с 2016 годом», — отметил губернатор.

Необходимо продолжать работу по усилению строительной индустрии, подчеркнул глава Приангарья, потому что заказами строительная отрасль обеспечена. На этот год в бюджете региона запланирована рекордная сумма на объекты строительства — 15,5 млрд рублей.

Напомним, губернатор поручил разработать «дорожную карту» по поэтапному сносу панельных домов 335-й серии во время ежегодного послания Законодательному собранию 16 марта. Для реализации этого проекта правительству Иркутской области поручено учесть опыт городов, где подобные работы уже были, например, Москвы.