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14:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Якоб избавится от скандальных МУПов

Мусорного и похоронного.

Источник: УралИнформБюро

Скандальные муниципальные предприятия Екатеринбурга — мусорная «Спецавтобаза» и похоронный «Комбинат спецобслуживания» (КСО) — уйдут с молотка до 2019 года. МУПы включены в программу приватизации городского имущества, передает «Уралинформбюро».

Незапятнанной репутацию обоих предприятий не назовешь. Комбинат спецобслуживания привлек внимание следователей в минувшем году: в офисах КСО и МКУ «Служба городских кладбищ» синхронно прошли обыски в рамках расследования фактов незаконных поборов на кладбищах.

«Спецавтобаза» известна тем, что занимается отловом бродячих собак. Справиться с этой проблемой пока не удается. Только за минувший год псы покусали 1025 человек. У прокуратуры были претензии к «Спецавтобазе» и в связи с незаконным складированием отходов на Широкореченском полигоне.

Вместе с тем «Спецавтобаза» весьма привлекательна для коммерсантов тем, что может стать региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Последнему пойдут платежи, которые будут собирать с населения по аналогии со взносами на капремонт.

Стоит добавить, что администрация Екатеринбурга также намерена передать в частные руки 10 нежилых помещений, МУП «ТД «Железнодорожный» и МУП «Уралбиомед», занимающиеся розничной продажей продуктов питания.

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