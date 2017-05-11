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13:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирии предстоит развивать нефте- и газохимию — Фархад Самедов

УФА, 11 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе 23—26 мая пройдет Российский нефтегазохимический форум и международная выставка «Газ. Нефть. Технологии-2017».

В ней примут участие компании из 40 регионов России и около 20 зарубежных стран. 80 процентов участников — предприятия-производители, отметил заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Фархад Самедов. В ходе пленарной части предполагается обсуждение проблем развития российской нефтехимической промышленности. «В плане добычи, первичной переработки мы в лидерах. Таких же позиций планируется добиться в сфере нефтехимии и газохимии», — сказал вице-премьер.

Форум и выставка «Газ. Нефть. Технологии» пройдет в Уфе в 25-й раз. На деловой площадке будут обсуждаться вопросы создания отечественной технологии гидроразрыва пласта, газомоторного топлива. Участники экспозиции представят передовые технологии и новейшее оборудование.

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