Башкирии предстоит развивать нефте- и газохимию — Фархад Самедов

В ней примут участие компании из 40 регионов России и около 20 зарубежных стран. 80 процентов участников — предприятия-производители, отметил заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Фархад Самедов. В ходе пленарной части предполагается обсуждение проблем развития российской нефтехимической промышленности. «В плане добычи, первичной переработки мы в лидерах. Таких же позиций планируется добиться в сфере нефтехимии и газохимии», — сказал вице-премьер.

Форум и выставка «Газ. Нефть. Технологии» пройдет в Уфе в 25-й раз. На деловой площадке будут обсуждаться вопросы создания отечественной технологии гидроразрыва пласта, газомоторного топлива. Участники экспозиции представят передовые технологии и новейшее оборудование.