Башкирии предстоит развивать нефте- и газохимию — Фархад Самедов
УФА, 11 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе
УФА, 11 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе
В ней примут участие компании из 40 регионов России и около 20 зарубежных стран. 80 процентов участников —
Форум и выставка «Газ. Нефть. Технологии» пройдет в Уфе в 25-й раз. На деловой площадке будут обсуждаться вопросы создания отечественной технологии гидроразрыва пласта, газомоторного топлива. Участники экспозиции представят передовые технологии и новейшее оборудование.