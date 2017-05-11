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12:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска признала сильную изношенность трамвайного парка

Срок службы закончился у 90% вагонов.

Изношенность трамвайного парка Красноярска составляет примерно 90%. Срок службы 50 из 60 вагонов превышает 25 лет, что может представлять угрозу для пассажиров. Об этом сообщает «Авторитетное радио» со ссылкой на департамент транспорта мэрии города.

По данным источника, к Универсиаде-2019 планируется закупить семь трамваев, однако городу нужно почти в 10 раз больше. Денег на новые вагоны нет, поэтому трамвайное депо вынуждено ремонтировать имеющийся транспорт.

«Понятное дело, что хотелось бы трамваи заменить. Если бы мы лес возили или металлолом, то это еще сносно, а для перевозки пассажиров, конечно, нужны более высокие требования к транспорту. Такого возраста техника влечет большие эксплуатационные затраты, нежели новая. Но вместе с тем, приобретение нового трамвайного вагона сегодня начинается от цифры 22−25 млн рублей, троллейбус — от 14 миллионов, автобус — от 10,5 миллионов. В настоящее время денег нет», — отмечает замглавы департамента транспорта Анатолий Зуев.

Напомним, утром 10 мая на Предмостной площади вспыхнул трамвай с пассажирами. Причиной возгорания стало замыкание проводки из-за ее большого износа. В пожаре пострадала 40-летняя водитель электротранспорта, которая обожгла руку. В департаменте транспорта пояснили, что трамвай не подлежит восстановлению.

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