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13:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Каменске-Уральском 27 детей-сирот получили ключи от квартир

Еще столько же справят новоселье до конца года.

В Каменске-Уральском и Каменском районе 27 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей получили ключи от новых квартир.

С новосельем их поздравили уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, директор ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» Оксана Вохминцева и начальник Управления социальной политики по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району Ольга Щевелева.

На покупку 866 квадратных метров жилья для детей-сирот в трех домах на улице Суворова и Комсомольском бульваре Каменска-Уральского Фонд жилищного строительства направил 31,1 миллиона рублей (14,3 миллиона из федеральной казны и 16,8 миллиона рублей из областного бюджета), сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

Всего с начала 2017 года детям-сиротам в Свердловской области передано более двухсот квартир, отметила глава ФЖС Оксана Вохминцева. «До конца года еще 27 каменцев получат ключи от новых квартир. Все это происходит благодаря тому, что у нас в области уже не первый год под контролем главы региона Евгения Владимировича Куйвашева успешно реализуется программа обеспечения жильем граждан этой категории», — рассказала она,

По словам омбудсмена Татьяны Мерзляковой, для решения жилищных проблем детей-сирот в текущем году правительством Среднего Урала предусмотрено более миллиарда рублей.

Новоселы Екатерина Шугарова и ее сводный брат Николай Щипанов на «отлично» оценили полученное жилье. Оба выросли в большой семье Татьяны Мезеновой в селе Маминово. Помимо трех родных детей женщина в разные годы взяла под опеку и воспитала пятерых сирот из детского дома.

О возможности получить безвозмездное жилье от государства Екатерина узнала в 22 года и встала на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Сейчас девушка работает администратором в Екатеринбурге и переезд на новое место жительства планирует в ближайшее время, но работу менять пока не собирается.

Ее сводный брат Николай уверен, что с обретением своей квартиры его дела пойдут в гору. Сейчас молодой человек, у которого уже есть жена, учится в техникуме и подрабатывает разнорабочим.

Стоит отметить, что предоставление жилья детям-сиротам в рамках реализации «майских» указов президента РФ Владимира Путина находится на личном контроле главы Свердловской области Евгения Куйвашева.

С 2010 года на Среднем Урале жилье получили более 3 900 детей-сирот. На его покупку и строительство было направлено почти 6,5 миллиарда рублей, в том числе 5,3 миллиарда из областной казны и более 1,1 миллиарда — из федеральной.

В 2017 году Фонд жилищного строительства планирует приобрести и построить 693 жилых помещения для детей-сирот. На эти цели заложено более 1 миллиарда рублей: 800 миллионов — из бюджета региона и 202,6 миллиона — из федеральной казны.

В ближайшее время ключи от собственного жилья получат дети-сироты из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. В Туринске для этой категории граждан будет возведено 60 квартир, в Сухом Логу — 54, в Сосьве — 30. Еще по 36 детей-сирот справят новоселье в Ирбитском районе (деревня Фомина) и Первоуральске. В процессе строительства жилье для 28 человек в поселке Шаля и для 15 — в Новой Ляле.

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