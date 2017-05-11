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12:59 (мск), источник: Uralpress.ru

Онкологическое отделение в поселке Роза будет перепрофилировано с 15 июля

С 15 июля 2017 года онкологическое отделение в поселке Роза (Коркинский район, Челябинская область) будет перепрофилировано в паллиативную онкологию. Соответствующее решение принято минздравом области.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» главный врач розинской больницы Владимир Девятов, после перепрофилирования будет сохранен практически весь штат онкологического отделения. Лишь группа анестезиологов (два врача и две медсестры) в ближайшее время получат уведомления о сокращении. Но они без работы не останутся и сразу будут приняты в штат центральной районной больницы. Кроме того, отделение намерено принять на работу психотерапевта или медицинского психолога.

Перепрофилирование не отразится и на пациентах отделения. Прием продолжат вести два онколога. Сохранятся 30 паллиативных коек для больных и несколько коек дневного стационара. Врачи и дальше будут проводить все операции, не требующие общего наркоза. Больные будут получать курсы химиотерапии, производить необходимые перевязки и сдавать ряд анализов.

Как и прежде, для постановки диагноза и назначения первичного комплекса лечения пациенты будут направляться в областной онкологический диспансер. Там же будут проводить и сложные операции.

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