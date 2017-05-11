Онкологическое отделение в поселке Роза будет перепрофилировано с 15 июля

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» главный врач розинской больницы Владимир Девятов, после перепрофилирования будет сохранен практически весь штат онкологического отделения. Лишь группа анестезиологов (два врача и две медсестры) в ближайшее время получат уведомления о сокращении. Но они без работы не останутся и сразу будут приняты в штат центральной районной больницы. Кроме того, отделение намерено принять на работу психотерапевта или медицинского психолога.

Перепрофилирование не отразится и на пациентах отделения. Прием продолжат вести два онколога. Сохранятся 30 паллиативных коек для больных и несколько коек дневного стационара. Врачи и дальше будут проводить все операции, не требующие общего наркоза. Больные будут получать курсы химиотерапии, производить необходимые перевязки и сдавать ряд анализов.

Как и прежде, для постановки диагноза и назначения первичного комплекса лечения пациенты будут направляться в областной онкологический диспансер. Там же будут проводить и сложные операции.