Территорию у цирка в Челябинска очистят не только от старого общежития

Участок набережной реки Миасс у челябинского цирка очистят не только от старого здания общежития, но и от некоторых предприятий, передаёт корреспондент «АиФ-Челябинск».

Как сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Слободской, сейчас уже идёт межевание территории для нового здания общежития цирка. Старое здание, которое, по выражению главы региона, «портит вид и настроение», снесут.

Впрочем, внимание областных властей привлекала и шиномонтажная мастерская, находящаяся рядом с общежитием.

«Надо навести порядок с мастерской — это катастрофа, — заявил Борис Дубровский. — Очень живописно там разложили шины — явно люди творческие, тоже, видимо, из цирка!».

Вероятно. реконструкция набережной приведёт к тому, что и другим предприятиям на этом участке придётся либо переехать. Либо приобрести более презентабельный вид.