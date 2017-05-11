Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Предложен простой способ пережить развод
Опубликовано прощальное письмо осужденного в США летчика РФ маме
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Киркоров вычеркнул предателей из списка приглашенных на юбилей
"Сильный взрыв": спецназовец о "Корнете" в Сирии
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Депутат Госдумы погиб на отдыхе в Израиле: СМИ о подробностях
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
22По миру прошел Первомай
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Бал Met Gala 2017
12:57 (мск), источник: АиФ Челябинск

Территорию у цирка в Челябинска очистят не только от старого общежития

Внимание губернатора привлекала шиномонтажная мастерская.

Участок набережной реки Миасс у челябинского цирка очистят не только от старого здания общежития, но и от некоторых предприятий, передаёт корреспондент «АиФ-Челябинск».

Как сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Слободской, сейчас уже идёт межевание территории для нового здания общежития цирка. Старое здание, которое, по выражению главы региона, «портит вид и настроение», снесут.

Впрочем, внимание областных властей привлекала и шиномонтажная мастерская, находящаяся рядом с общежитием.

«Надо навести порядок с мастерской — это катастрофа, — заявил Борис Дубровский. — Очень живописно там разложили шины — явно люди творческие, тоже, видимо, из цирка!».

Вероятно. реконструкция набережной приведёт к тому, что и другим предприятиям на этом участке придётся либо переехать. Либо приобрести более презентабельный вид.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Садоводам: как правильно белить деревья на даче
«Ловца покемонов» Соколовского приговорили к условному сроку
Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для Украины
СМИ сообщили о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Путин подписал указ против анонимности в сети
Столтенберг: НАТО не будет участвовать в боях против ИГ
Турецкие власти назвали условия для разблокирования «Википедии»
ВЦИОМ: россияне винят работу в своих болезнях
Спорт
Призрак Овечкина бродит по Кельну: превью матча Россия — Дания Вы верите в то, что сборная России споткнется на датчанах? Вопрос риторический
Авто
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser На нашем рынке должен появиться рамный внедорожник Toyota Fortuner, построенный на агрегатах пикапа Hilux
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Эксперты рассказали о самом дешевом жилье Петербурга
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов Певица появилась на сцене в элегантном платье-бюстье.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь