Суд не смог определить виновника срыва сроков создания в Ростове платных парковок

Арбитражный суд донского региона отклонил взаимные иски городского департамента автодорог и ООО «Ростовское парковочное пространство». В инстанции признали, что обе стороны одинаково виновны и невиновны в том, что первый этап проекта по созданию в мегаполисе платных стоянок был выполнен с опозданием на шесть месяцев.

Уточним, департамент потребовал от оператора неустойку в размере почти 30-ти миллионов рублей. Такую же сумму во встречном иске указал и инвестор. Он пояснил, что выполнить необходимые работы вовремя мешали недоступность территорий, которые были огорожены блокаторами, полусферами, столбами с цепями. А также отсутствие всех необходимых дорожных знаков «Остановка запрещена».