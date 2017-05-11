Суд не смог определить виновника срыва сроков создания в Ростове платных парковок
30 миллионов рублей не получат ни ростовские власти, ни инвестор.
30 миллионов рублей не получат ни ростовские власти, ни инвестор.
Арбитражный суд донского региона отклонил взаимные иски городского департамента автодорог и ООО «Ростовское парковочное пространство». В инстанции признали, что обе стороны одинаково виновны и невиновны в том, что первый этап проекта по созданию в мегаполисе платных стоянок был выполнен с опозданием на шесть месяцев.
Уточним, департамент потребовал от оператора неустойку в размере почти 30-ти миллионов рублей. Такую же сумму во встречном иске указал и инвестор. Он пояснил, что выполнить необходимые работы вовремя мешали недоступность территорий, которые были огорожены блокаторами, полусферами, столбами с цепями. А также отсутствие всех необходимых дорожных знаков «Остановка запрещена».