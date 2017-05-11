В Свердловской области завершается отопительный сезон

Первыми отсутствие тепла в домах ощутят жители южных районов области. В северной части региона отопление будет отключено в последнюю очередь. Этот сезон прошел спокойно, сообщают в областном министерстве энергетики и ЖКХ, количество аварий в этом году снизилось. И это несмотря на сложные погодные условия — холодную осень, резкие перепады температур зимой и сильные ветра.

Сейчас энергетические компании уже начинают подготовку к следующему отопительному сезону. Особое внимание будет уделено подготовке сетей — тепловых и электрических.

«Потребление растёт, оно растёт и у населения, и у прочих потребителей и зачастую распределительные сети не готовы к этому, не готовы исторически, поскольку раньше объём потребления был меньше в тех же районах жилых. Соответственно, приходится приводить сети в состояние эксплуатационной готовности с учётом увеличенного потребления», — сказал генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.