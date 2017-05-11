Мэр Казани поручил разработать концепцию улицы Баумана

Вместе с главой администрации Вахитовского и Приволжского районов Андреем Лобовым, заместителем руководителя Исполкома Иваном Кузнецовым, главным архитектором Казани Татьяной Прокофьевой и главным художником города Жанной Белицкой градоначальник обсудил комплексное развитие ул. Баумана. Мэр осмотрел объекты сезонной торговли, летние кафе, а также дворы на этой улице.

По мнению главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой, комплексное решение концепции этой улицы должно включать размещение объектов сезонной торговли, летних кафе, проработку фасадов зданий, мощения улицы и многие другие моменты, которые бы сделали эту центральную улицу города благоустроенной, более комфортной для казанцев и туристов и способствовали ее целостному восприятию. Как отметила в свою очередь начальник отдела городского дизайна Управления архитектуры и градостроительства Жанна Белицкая, на первом этапе важно провести эскизный пешеходно-транспортный анализ, чтобы определить, как будут идти пешеходы и в зависимости от этого — как будут размещаться на улице объекты. Мэр поставил задачу разработать концепцию территории до чемпионата мира по футболу 2018 года.

Градоначальник осмотрел двор за рестораном «Макдоналдс», который пока не благоустроен и находится в запущенном состоянии, и поинтересовался у арендатора его планами относительно этой территории. Ильсур Метшин предложил арендатору благоустроить это пространство, по мнению мэра, для этого достаточно всего лишь посадить зелень, цветы.

Как пояснила Ж. Белицкая, на улице Баумана немало уютных закоулков и двориков, которые можно было бы сделать более «живыми». Территория, которая сейчас пустует и, по сути, является безликой, могла бы стать интересной. Но зачастую собственники и арендаторы не знают, как это сделать, им не хватает профессиональной помощи. При этом, уверена Ж. Белицкая, для того, чтобы оживить дворовую территорию, не требуется больших денежных средств.

В качестве положительного примера Ильсуру Метшину показали, как обустроено пространство дворика комплекса «Казанское подворье». В здании по ул. Баумана, 68 располагается хостел, который, к слову, по итогам 2016 года стал лучшим хостелом России по версии премии «Russian Hospitality Awards». Управляющий комплексом «Казанское подворье» Фархат Ибраев рассказал градоначальнику о хостеле, провел его в кафе, в котором в этот момент было много посетителей, а также показал уютную летнюю веранду во внутреннем дворике.

Еще одна площадка, которая могла бы использоваться более эффективно, — двор за кафе «Сказка». Довольно большая территория, скрытая от посторонних глаз, фактически объединяет дворы сразу нескольких зданий. Соучредитель кафе «Сказка» Максим Шарипов рассказал, что территория, которая им принадлежит, в основном используется как плоскостная парковка.

Мэр Казани отметил, что данная территория могла бы использоваться более эффективно, и рекомендовал обсудить этот вопрос вместе с собственниками. «Грех не использовать такую территорию в центре города», — отметил градоначальник, добавив, что по улице Баумана проходит огромный туристический поток, сюда могли бы приезжать и жители города, ведь есть удобный заезд к этой территории.

Особое внимание Ильсур Метшин обратил и на летние кафе. По его словам, эволюция, которая произошла за последние годы, налицо — в городе появилось много мест, где можно неспешно посидеть за чашкой кофе. «Слава богу, это появилось. Сейчас мы видим, что летних кафе много», — отметил И. Метшин, добавив, что к чемпионату мира по футболу 2018 года нужно разработать также регламент, который предусматривал бы параметры временных строений, их цветовое решение и другие характеристики.