«Больше инвесторов — больше социальных проектов»: в Новосибирской области создают территории опережающего развития

Предполагается, что статус ТОСЭР сделает населенные пункты привлекательными для потенциальных инвесторов и поможет им выйти из категории моногородов, имеющих риски ухудшения социально-экономического положения. Корреспондент «ФедералПресс» разбирался в причинах, побудивших минэкономразвития региона к оформлению заявок. Гарантия на будущее. Горный (Тогучинский район) и Линево (Искитимский район) выглядят как типичные моногорода. Небольшие по численности населения — 8 и 20 тысяч человек соответственно, и с одним-двумя предприятия, фактически градообразующего характера. Потому одна из первых причин, согласно которой конкретно Линево претендует на статус ТОСЭР, это, со слов начальника управления экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района Людмилы Пастушенко, «вполне естественное желание получить гарантию на будущее, что, в случае закрытия одного предприятия, будут функционировать другие».

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И хотя основным предприятием в Линево остается Новосибирский электродный завод (НовЭЗ), чье поступательное развитие вполне обнадеживает — достаточно вспомнить недавнее выступление директора по производству и техническому развитию компании «Энергопром» Игоря Рыбянца на инвестиционном совете Новосибирской области, где было заявлено о проекте модернизации производства в 1,2 млрд рублей. С другой стороны, «Домостроительный комбинат», еще одно линевское предприятие, числится в списке банкротов и с каждым месяцем увеличивает долги по зарплате перед своими работникам почти на 3 млн рублей. Что же будет в случае получения статуса ТОСЭР? Как сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области, помимо роста инвестиционной привлекательности, Линево и Горный получат пониженную ставку по налогу на прибыль организаций, применение пониженных тарифов страховых взносов для работодателей от фонда оплаты труда на 5 лет, освобождение от уплаты налога на землю и на имущество в течение 10 лет. «Еще будут привлекаться средства некоммерческой организации “Фонд развития моногородов” на создание инженерной и транспортной инфраструктуры в моногородах, которая позволит обеспечить всех потенциальных инвесторов необходимыми ресурсами, а также даст возможность не взимать дополнительной платы за технологическое присоединение к вновь создаваемым инженерным сетям», — ответили в пресс-службе на запрос корреспондента «ФедералПресс». Что до инвестиционной направленности, то Линево больше тяготеет к промышленности и сельскому хозяйству. В Горном, по мнению Ольги Зеленченко, начальника управления экономического развития, промышленности и торговли Тогучинского района, ожидают инвесторов по части добычи полезных ископаемых и из строительной отрасли. «В планах создание индустриального парка, благо заявки на проекты уже имеются — в частности, завод по переработке базальтовых порфиритов. Что до инвесторов, то совершенно неважно из какого они региона или страны, главное — желание развивать бизнес и работать на благо Новосибирской области», — говорит госпожа Зеленченко. Логика здесь простая: будет больше инвесторов — больше отчислений пойдет в областную казну, будет больше социальных проектов для работников и жителей Горного и Линево, что в свою очередь, сократит отток населения в Новосибирск и Бердск. Песок всему виной. Разрабатываемые заявки по Горному и Линево от министерства экономического развития региона будут поданы в июле и августе соответственно — так сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. В федеральном министерстве экономического развития, как рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Лашкина, «в заявках от Новосибирской области ждут обоснования целесообразности создания ТОСЭР с учетом действующих режимов налоговых льгот».

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«Так же важным критерием, согласно Постановлению Правительства РФ от 26.04.2017 № 494, является наличие потенциальных резидентов территории опережающего социально-экономического развития, подтвердивших в письменной форме готовность реализовать инвестиционные проекты на территории предполагаемой к созданию территории опережающего развития», — объяснили в пресс-службе министерства экономического развития РФ. По этой причине несколько раз в региональных и федеральных СМИ упоминалось акционерное общество «Салаватстекло», готовое на территории Горного построить стеклоплавильный завод к 2019 году. Однако в самой компании, отвечая на звонок корреспондента «ФедералПресс», грустно заметили, что к предполагаемому сроку «завода не будет». «Причина очень проста — отсутствует песок нужного состава для стеклоплавильного производства. Тот песок, что имеется в Новосибирской области, необходимо обогащать, но для строительства обогатительной фабрики потребуются инвестиции больше, чем для стеклоплавильного завода. И не подумайте, это проблема не только Новосибирской области, хороший песок отсутствует и в Кузбассе, и в других сибирских регионах и даже на Дальнем Востоке и в Северном Казахстане. Ближайшее месторождение хорошего песка — это Ульяновск, поэтому проще развивать производство в Башкортостане, чем иметь совершенно неудобное логистическое плечо для доставки сырья в Новосибирскую область», — говорит главный инженер «Салаватстекло» Сергей Киреев. С его слов, проект завода в Горном был частью негласной договоренности с правительством Новосибирской области. Предусматривалось, что в обмен на участие в качестве резидента в будущей ТОСЭР, «Салаватстекло» получит и удобный рынок сбыта и преференции по части ведения бизнеса.

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