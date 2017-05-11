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13:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В новосибирских детских лагерях ремонтируют столовые и строят новые корпуса

10 мая прошло заседание межведомственной комиссии по организации круглогодичного отдыха в областном правительстве, на котором и. о. министра социального развития Елена Бахарева рассказала о подготовке детских лагерей к началу сезона, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В новосибирских детских лагерях ремонтируют столовые и строят новые корпуса, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

10 мая прошло заседание межведомственной комиссии по организации круглогодичного отдыха в областном правительстве, на котором и. о. министра социального развития Елена Бахарева рассказала о подготовке детских лагерей к началу сезона.

В детском оздоровительном лагере «Завъяловский», расположенном в Искитимском районе, сейчас завершается строительство нового корпуса на 100 мест, проводится реконструкция столовых в ДОЛ «Олимпиец» Маслянинского района, МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» в Искитиме, ГАУ ДО НСО «ДОЛ «Красная горка» в Бердске. .

В Черепановском районе идет строительство новой линии электропередачи для ДООЛ «Радуга». В СОЛ «Земляничная поляна» Краснозерского района в июне будет введен в эксплуатацию новый трехэтажный корпус на 70 мест с игровым залом и медицинским блоком.

Как подчеркнул Александр Титков, все ответственные ведомства должны обеспечить полную готовность детских лагерей Новосибирской области к приему детей.

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