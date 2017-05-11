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13:58 (мск), источник: АиФ Прикамье

В центре Перми перекрыли движение на 4 дня

На месте коммунальной аварии будут проводиться ремонтные работы.

Источник: РИА "Новости"

Движение транспорта по улице Ленина перекрыли на 4 дня.

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, с 22 часов 12 мая до 5 часов 15 мая будет закрыто движение всех видов транспорта на пересечении улиц Ленина и Крисанова. Но, по словам наших читателей, уже 11 мая днём на перекрестке устанавливали ограждения.

В эти дни ООО «ПСК» отремонтирует теплопровод, на котором произошла коммунальная авария.

На время ремонтных изменится движение троллейбусов и автобусов.

Автобусный маршрут № 6 с улицы Борчанинова будет сразу поворачивать на улицу Петропавловскую. Автобусные маршруты № 10, № 14, № 15, № 49, № 68 будут следовать в объезд от улицы Борчанинова по улице Екатерининская в сторону Перми-2, а в обратную сторону по улице Петропавловская до улицы Борчанинова и далее уходить по своим маршрутам.

Автобусы маршрутов № 54 и № 67 будут следовать в объезд по улице Екатерининская в сторону Перми-2, а в обратном направлении — через улицы Екатерининская и Луначарского.

Автобусы маршрутов № 20, № 35, № 39, № 46 от Коммунального моста будут следовать по улицам Монастырская, Окулова, Крисанова до Театра-Театра, в обратном направлении без изменений.

Троллейбусный маршрут № 5 будет следовать по укороченному маршруту «улица Гусарова — улица Советская».

«За это время специалисты ООО “ПСК” и подрядных организаций выполнят плановую замену участка тепловой сети протяженностью более 70 метров. Эта работа направлена на повышение надежности и бесперебойности теплоснабжения потребителей, запитанных от этого участка теплопровода», — сообщили в администрации.

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