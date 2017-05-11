В Омске отключили отопление в домах
Коммунальщики завершили отопительный сезон и начали готовиться к новому.
Коммунальщики завершили отопительный сезон и начали готовиться к новому.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, с 10 мая в Омске планировалось отключить социальные и жилые объекты от центрального отопления. Сегодня в мэрии оповестили, что все городские теплоисточники переведены на летний режим работы. Коммунальщиков поблагодарили за успешную работу.
При этом ресурсоснабжающие организации и управляющие компании уже должны начать подготовку тепловых сетей и внутридомового оборудования к зимнему периоду 2017−2018 годов согласно ранее утвержденным планам.
Михаил Бут, заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска:
— Как всегда, подготовка к новому отопительному сезону должна начаться сразу же после завершения предыдущего. За короткое сибирское лето всем организациям, отвечающим за бесперебойное функционирование
Добавим, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе не будет опускаться днем ниже +9 градусов, а ночью ниже +3 градусов.