В Омске отключили отопление в домах

Как ранее сообщал портал Om1.ru, с 10 мая в Омске планировалось отключить социальные и жилые объекты от центрального отопления. Сегодня в мэрии оповестили, что все городские теплоисточники переведены на летний режим работы. Коммунальщиков поблагодарили за успешную работу.

При этом ресурсоснабжающие организации и управляющие компании уже должны начать подготовку тепловых сетей и внутридомового оборудования к зимнему периоду 2017−2018 годов согласно ранее утвержденным планам.

Михаил Бут, заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска:

— Как всегда, подготовка к новому отопительному сезону должна начаться сразу же после завершения предыдущего. За короткое сибирское лето всем организациям, отвечающим за бесперебойное функционирование жилищно-коммунального комплекса, предстоит выполнить большой объем работ.

Добавим, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе не будет опускаться днем ниже +9 градусов, а ночью ниже +3 градусов.