Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Сыр и молоко оправдали
Порошенко высказался о «Бессмертном полке» в России и на Украине
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Взрыв был очень сильный": спецназовец о "Корнете" в Сирии
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Суд не отдаст ей внучку": Дана Борисова высказалась о матери
«Резво отступают»: майор ДНР о бегстве солдат ВСУ
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
22По миру прошел Первомай
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
9Юбилей Корейской народной армии
14:03 (мск), источник: Om1.ru

В Омске отключили отопление в домах

Коммунальщики завершили отопительный сезон и начали готовиться к новому.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, с 10 мая в Омске планировалось отключить социальные и жилые объекты от центрального отопления. Сегодня в мэрии оповестили, что все городские теплоисточники переведены на летний режим работы. Коммунальщиков поблагодарили за успешную работу.

При этом ресурсоснабжающие организации и управляющие компании уже должны начать подготовку тепловых сетей и внутридомового оборудования к зимнему периоду 2017−2018 годов согласно ранее утвержденным планам.

Михаил Бут, заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска:

 — Как всегда, подготовка к новому отопительному сезону должна начаться сразу же после завершения предыдущего. За короткое сибирское лето всем организациям, отвечающим за бесперебойное функционирование жилищно-коммунального комплекса, предстоит выполнить большой объем работ.

Добавим, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе не будет опускаться днем ниже +9 градусов, а ночью ниже +3 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Житель Омской области во время застолья набросился с ножом на двух собутыльников
«Ловца покемонов» Соколовского приговорили к условному сроку
Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для Украины
СМИ сообщили о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Путин подписал указ против анонимности в сети
В НАТО заявили об отказе участвовать в боях против ИГ
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
ВЦИОМ: россияне винят работу в своих болезнях
Спорт
Призрак Овечкина бродит по Кельну: превью матча Россия — Дания Вы верите в то, что сборная России споткнется на датчанах? Вопрос риторический
Авто
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser На нашем рынке должен появиться рамный внедорожник Toyota Fortuner, построенный на агрегатах пикапа Hilux
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов Певица появилась на сцене в элегантном платье-бюстье.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь