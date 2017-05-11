Роструд проверит авиакомпанию «Лайт Эйр» после крушения вертолета в Башкирии

В частности, будет проведена проверка соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда в ЗАО АК «Лайт Эйр», являющемся владельцем вертолета.

«В случае выявления нарушений виновные будут привлечены к административной ответственности», — отмечается на сайте Роструда.