Роструд проверит авиакомпанию «Лайт Эйр» после крушения вертолета в Башкирии

В частности, будет проведена проверка соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда в ЗАО АК «Лайт Эйр», являющемся владельцем вертолета.
«В случае выявления нарушений виновные будут привлечены к административной ответственности», — отмечается на сайте Роструда.
Как сообщало агентство «Башинформ», 4 мая в Белорецком районе Башкортостана произошло крушение вертолета «Robinson R-44», выполнявшего рейс по авиационному патрулированию лесов. В катастрофе погибли и.о. руководителя республиканского Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Айдар Янгиров, летчик-наблюдатель Дамир Шаймухаметов и сотрудник авиакомпании «Лайт Эйр» Олег Никитин.