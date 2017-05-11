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13:40 (мск), источник: ИА Башинформ

Роструд проверит авиакомпанию «Лайт Эйр» после крушения вертолета в Башкирии

УФА, 11 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Роструд проведет проверку авиакомпании «Лайт Эйр» в связи с крушением вертолета, выполнявшего рейс по авиационному патрулированию лесов в Башкортостане.

В частности, будет проведена проверка соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда в ЗАО АК «Лайт Эйр», являющемся владельцем вертолета.

«В случае выявления нарушений виновные будут привлечены к административной ответственности», — отмечается на сайте Роструда.

Как сообщало агентство «Башинформ», 4 мая в Белорецком районе Башкортостана произошло крушение вертолета «Robinson R-44», выполнявшего рейс по авиационному патрулированию лесов. В катастрофе погибли и.о. руководителя республиканского Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Айдар Янгиров, летчик-наблюдатель Дамир Шаймухаметов и сотрудник авиакомпании «Лайт Эйр» Олег Никитин.

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