ЕБРР пересмотрел прогнозы экономического роста Молдовы на 2017 год с 2,5 до 3%

Европейский банк реконструкции и развития будет и дальше поддерживать молдавские власти в процессе внедрения инвестиционных проектов. Об этом заявил первый вице-председатель банка Филипп Беннетт на встрече с министром экономики Октавианом Калмыком.

Учреждение профинансирует проекты взаимоподключения электро и газотранспортных сетей Молдовы и Румынии и модернизацию предприятий «Termoelectrica» и «Железная дорога Молдовы».

В то же время представители Европейского банка реконструкции и развития выразили обеспокоенность тем, что предоставленные Молдове средства не были полностью освоены. В 2016 году из денег, полученных от учреждения, использовали чуть больше 20-ти процентов.

Ранее ЕБРР пересмотрел прогноз экономического роста Молдовы на 2017 год с двух с половиной до трех процентов. До настоящего времени банк профинансировал в Молдове 115 проектов на сумму более миллиарда евро.