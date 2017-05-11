Ростов-на-Дону: Энергетики обжаловали оправдательный приговор Хуруджи
«МРСК Юга» подала апелляцию.
«МРСК Юга» подала апелляцию.
Возможно, точка в громком уголовном деле о многомиллионных хищениях у «МРСК-Юга» всё ещё не поставлена. Межрегиональная распределительная сетевая компания подала апелляцию в Ростовский областной суд. Жалобу рассмотрят служители Фемиды судебной коллегии по уголовным делам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 мая.
Напомним, 3 мая приговором Ворошиловского районного суда
Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследование уголовного дела продолжалось почти 1,5 года. Летом 2016 года уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов побывал с рабочим визитом на Дону и заинтересовался процессом. После этого Хуруджи выпустили из следственного изолятора под залог в 5 млн рублей. Конопский на время расследования находился под домашним арестом.
Оба фигуранта уголовного дела о крупном мошенничестве и легализации незаконных доходов в разное время руководили компанией ОАО «Энергия», которую «ПАО МРСК Юга» и обвинила в хищении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение, согласно которому Александр Хуруджи и Сергей Конопский обвинялись в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконном предпринимательстве (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ) и легализации доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, они разработали план хищения денежных средств ОАО «МРСК Юга» в апреле 2013 года. В результате у «МРСК Юга» было похищено более 470 млн рублей.
Глава АСИ в ЮФО был задержан в аэропорту донской столицы в декабре 2015 года и заключен под стражу.