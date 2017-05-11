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15:41 (мск), источник: ИА REGNUM

Ростов-на-Дону: Энергетики обжаловали оправдательный приговор Хуруджи

«МРСК Юга» подала апелляцию.

Возможно, точка в громком уголовном деле о многомиллионных хищениях у «МРСК-Юга» всё ещё не поставлена. Межрегиональная распределительная сетевая компания подала апелляцию в Ростовский областной суд. Жалобу рассмотрят служители Фемиды судебной коллегии по уголовным делам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Напомним, 3 мая приговором Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону подсудимые — экс-руководитель Агентства стратегических инициатив в Южном федеральном округе Александр Хуруджи и бывший генеральный директор ОАО «Энергия» Сергей Конопский были оправданы за отсутствием в их действиях состава преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследование уголовного дела продолжалось почти 1,5 года. Летом 2016 года уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов побывал с рабочим визитом на Дону и заинтересовался процессом. После этого Хуруджи выпустили из следственного изолятора под залог в 5 млн рублей. Конопский на время расследования находился под домашним арестом.

Оба фигуранта уголовного дела о крупном мошенничестве и легализации незаконных доходов в разное время руководили компанией ОАО «Энергия», которую «ПАО МРСК Юга» и обвинила в хищении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение, согласно которому Александр Хуруджи и Сергей Конопский обвинялись в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконном предпринимательстве (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ) и легализации доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, они разработали план хищения денежных средств ОАО «МРСК Юга» в апреле 2013 года. В результате у «МРСК Юга» было похищено более 470 млн рублей.

Глава АСИ в ЮФО был задержан в аэропорту донской столицы в декабре 2015 года и заключен под стражу.

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