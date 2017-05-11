Власти региона дадут Копейску 190 миллионов на расселение аварийного жилья

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора, Дубровский попросил Павлову оказать содействие при защите прав и интересов переселяемых граждан.

Уполномоченный по правам человека заметила, что в регионе большое количество неисполненных судебных решений по этому вопросу, львиная доля из которых выпадает на Копейск.

Региональное правительство выделило на переселение жителей области более 380 млн рублей, половину которых получит именно Копейск. Маргарита Павлова также предложила полностью запретить микрофинансовым организациям работать с физическими лицами, поскольку весь прошлый год жители Южного Урала жаловались на МФИ.

Борис Дубровский отметил, что законодательство в последнее время меняется в пользу клиентов таких организаций, но по некоторым позициям еще существуют правовые пробелы.

Губернатор предложил Павловой вместе с депутатами областной думы оформить законодательную инициативу изменению федеральных законов.

«ФедералПресс» напоминает, что на 1 апреля 2017 года жители Южного Урала заняли у микрофинансовых организаций 3,5 млрд рублей.