Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Предложен простой способ пережить развод
Порошенко высказался о «Бессмертном полке» в России и на Украине
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото)
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Эксперт: Сборной нужны Капризов и игрок из НХЛ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
"Суд не отдаст ей внучку": Дана Борисова высказалась о матери
«Резво отступают»: майор ДНР о бегстве солдат ВСУ
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Дебаты Макрона и Ле Пен
9Юбилей Корейской народной армии
17:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кондратьев предложил проводить в школах исторические «пятиминутки» и увеличить зарплату в соцсфере

КРАСНОДАР, 11 мая, ФедералПресс. Вениамин Кондратьев предложил проводить в школах Кубани исторические «пятиминутки», а так же поручил довести зарплаты в социальной сфере Белоглинского района до среднекраевого уровня.

С инициативой проводить краткие обсуждения важных исторических событий России губернатор выступил на встрече с ветеранами Белоглинского района. Мероприятие состоялось 10 мая в местном краеведческом музее, сообщает сайт правительства.

Как отметил глава региона, ветераны были и остаются примером нравственности, патриотизма и трудовых подвигов для молодежи. Он так же подчеркнул, что сегодня важно создать дополнительные условия для того, чтобы у современных учеников была возможность узнавать о подвигах героев войны, в том числе в образовательных учреждениях.

«Достаточно раз в неделю устраивать в школах “пятиминутки” для обсуждения событий — памятных дат, праздников, связанных со страной, регионом. Мы приняли эстафету великих свершений, но теперь важно их правильно преподнести», — сказал Кондратьев.

Во время встречи главы региона с активов территории в муниципалитете обсудили вопросы оплаты труда. В разговоре с жителями также приняли участие вице-губернаторы, руководитель района Александр Коклин, представители краевых ведомств. В начале встречи Кондратьев отметил успешную работу муниципалитета в вопросах привлечения инвестиций. По данному показателю район занимает второе место в крае. Во многом благодаря этому заработные платы на крупных и средних сельхозпредприятиях района выше, чем в соседних муниципалитетах. При этом оплата труда работников социальной сферы значительно ниже среднекраевого уровня. Так, средняя заработная плата медперсонала Белоглинского района составляет 15, 4 тыс. рублей. В целом по региону этот показатель превышает 20 тыс. рублей.

«Что такое 15 тысяч для молодого специалиста? Тем более, если у него уже есть семья. Необходимо продумать, как довести заработную плату до среднекраевого уровня», — обратился губернатор к Коклину.

Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы дальнейшего развития АПК территории. По итогам 2016 года среди 11 районов северной зоны Белоглининский поднялся с 9 места на первое. Сегодня, по мнению главы региона, важно уделять внимание не только развитию крупных предприятий, но и поддерживать малых и средних фермеров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд ввел наблюдение в отношении застройщика «Ойкумена-Нижний Новгород»
МИД ответил на претензии СМИ из-за фото Лаврова и Трампа
Северная Корея заявила о праве безжалостно карать американцев
AP: Эр-Рияд оплатил кампанию против акта о терактах 11 сентября
«Ловца покемонов» Соколовского приговорили к условному сроку
В Счетной палате рассказали, как россияне используют маткапитал
Сборная России играет вничью с Данией после первого периода
Google оплатил штраф в размере 438 миллионов рублей
Спорт
Массимо Каррера: Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих Главный тренер «Спартака» дал невероятное количество интервью итальянским СМИ после чемпионства красно-белых
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В Москве построят 49 станций метро за три года
В Москве из-за холодов вновь включили отопление
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь