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14:20 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае падает зарплата

В Красноярском крае средняя зарплата за отчетный период составила 35 тыс. 866 рублей.

Источник: Reuters

В Красноярском крае снижается средний размер зарплаты — такие выводы следуют из отчета новосибирских статистиков, которые подсчитали среднюю заработную плату в регионах Сибири в январе-феврале 2017 года.

По данным специалистов, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников предприятий и организаций в Сибирском федеральном округе составила 30 тыс. 314 рублей. Наиболее высокий уровень зарплаты зарегистрировали в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, республике Хакасия и Забайкальском крае. Такую тенденцию специалисты объяснили «особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента».

В Красноярском крае средняя зарплата за отчетный период составила 35 тыс. 866 рублей. Напомним, по итогам прошлого года статистики фиксировали больший показатель — показатель в 38 тыс. 361 рубль.

Самые большие зарплаты статистики нашли в сфере «добыча полезных ископаемых» — 79 тыс. 390 рублей. Примерно одинаковые зарплаты получают в обрабатывающем производстве, финансах и страховой деятельности — 52 тыс. 355 рублей и 52 тысячи 330 рублей соответственно. 40 тысяч и больше в Красноярском крае получают чиновники, работники электросетевого хозяйства, сферы «транспортировка и хранение».

Меньше всех, по данным статистиков, зарабатывают работники гостиниц и общепита — 18 тыс. 832 рубля; чуть больше в среднем удастся заработать в сельском и лесном хозяйстве — 19 тыс. 971 рубль. На третьем месте с зарплатой в 20 тыс. 286 рублей оказались представители торговли, а также работники автосервисов.

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