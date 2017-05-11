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14:25 (мск), источник: dostup1.ru

Движение по улице Татьяничевой в Челябинске перекрыто до конца июня

Ограничение введено на участке от Витебской до Смирных.

В Челябинске до конца июня перекрыли движение транспорта на одной из улиц в Центральном районе — причиной ограничений стало строительство теплосети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Движение перекрыто до 30 июня по улице Татьяничевой на участке от Витебской до Смирных. В этом районе ведется строительство тепловой сети.

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Движение по улице Татьяничевой в Челябинске перекрыто до конца июня
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