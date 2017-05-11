Движение по улице Татьяничевой в Челябинске перекрыто до конца июня

В Челябинске до конца июня перекрыли движение транспорта на одной из улиц в Центральном районе — причиной ограничений стало строительство теплосети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Движение перекрыто до 30 июня по улице Татьяничевой на участке от Витебской до Смирных. В этом районе ведется строительство тепловой сети.