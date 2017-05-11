Мэрия Омска намерена побороться за 10 списанных московских трамваев

Сегодня, 11 мая, директор департамента транспорта Омска Алексей Мартыненко озвучил, что в город могут поступить 10 списанных трамваев из Москвы. Однако за этот транспорт будут бороться и другие провинциальные города.

Глава ведомства специально летал в столицу на переговоры с властями города.

— В конце апреля я был в Москве с руководителем МП «Электрический транспорт». Мы вели переговоры о безвозмездной передаче 10 списанных трамваев. Есть соответствующее письмо, подписанное губернатором Виктором Назаровым на имя мэра Москвы Сергея Собянина, — цитирует Мартыненко радио ГТРК «Иртыш».

Однако не факт, что транспорт достанется Омску. Трамваи получит тот город. который успел отправить заявку.

Напомним, что парк электрического транспорта Омска уже пополнился 5 списанными трамваями. Это произошло в декабре минувшего года.