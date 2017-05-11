В Башкирии снято с реализации 65 партий молочной продукции
УФА, 11 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкортостане снято с реализации 65 партий молочной продукции общим объемом 2801 килограмм.
УФА, 11 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкортостане снято с реализации 65 партий молочной продукции общим объемом 2801 килограмм.
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике, продукция реализовывалась с истекшим сроком годности. Кроме того, отсутствовали необходимые
Сотрудниками Роспотребнадзора по РБ за первый квартал этого года по микробиологическим показателям исследовано 1065 проб молока и молочных продуктов, из них 2,2 процента не отвечали гигиеническим нормативам. По
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За допущенные нарушения требований санитарного законодательства составлено 33 протокола об административном правонарушении на общую сумму 348,7 тысячи рублей. Выдано четыре предписания по разработке программы мероприятий для предотвращения причинения вреда.