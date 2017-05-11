В Башкирии снято с реализации 65 партий молочной продукции

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике, продукция реализовывалась с истекшим сроком годности. Кроме того, отсутствовали необходимые товарно-сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции. Нарушение санитарного законодательства выявлено в ходе плановой инспекции Роспотребнадзора по РБ.

Сотрудниками Роспотребнадзора по РБ за первый квартал этого года по микробиологическим показателям исследовано 1065 проб молока и молочных продуктов, из них 2,2 процента не отвечали гигиеническим нормативам. По физико-химическим показателям исследовано 458 пробы, из них не отвечали требованиям 10,9 процента, в том числе по показателям фальсификации — 7,6 процента. Содержание антибиотиков выявлено в 0,9 процента проб из 219.

По санитарно-химическим показателям исследовано 205 проб молока и молочных продуктов, на радиологические показатели — 101, на содержание ГМО — 54. В этом сегменте все исследованные пробы отвечают гигиеническим нормативам.

За допущенные нарушения требований санитарного законодательства составлено 33 протокола об административном правонарушении на общую сумму 348,7 тысячи рублей. Выдано четыре предписания по разработке программы мероприятий для предотвращения причинения вреда.