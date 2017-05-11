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14:35 (мск), источник: ИА Башинформ

Стала известна средняя зарплата в Башкирии

УФА, 11 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным Минтруда Башкортостана, средняя зарплата в республике в феврале этого года достигла 26 998 рублей.

В январе средняя номинальная начисленная зарплата, включая предприятия и организации малого предпринимательства, составила в регионе 26 760 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 8869 рублей. Согласно данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за I квартал 2017 года, численность экономически активного населения превышает 1,948 млн человек.

Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ), — 115 тысяч человек.

Уровень общей безработицы по стандартам МОТ равен в республике 5,9 процента, констатировали в Минтруде Башкортостана.

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