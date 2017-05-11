Стала известна средняя зарплата в Башкирии

В январе средняя номинальная начисленная зарплата, включая предприятия и организации малого предпринимательства, составила в регионе 26 760 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 8869 рублей. Согласно данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за I квартал 2017 года, численность экономически активного населения превышает 1,948 млн человек.

Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ), — 115 тысяч человек.

Уровень общей безработицы по стандартам МОТ равен в республике 5,9 процента, констатировали в Минтруде Башкортостана.