Стала известна средняя зарплата в Башкирии
УФА, 11 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным Минтруда Башкортостана, средняя зарплата в республике в феврале этого года достигла 26 998 рублей.
УФА, 11 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным Минтруда Башкортостана, средняя зарплата в республике в феврале этого года достигла 26 998 рублей.
В январе средняя номинальная начисленная зарплата, включая предприятия и организации малого предпринимательства, составила в регионе 26 760 рублей.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 8869 рублей. Согласно данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за I квартал 2017 года, численность экономически активного населения превышает 1,948 млн человек.
Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ), — 115 тысяч человек.
Уровень общей безработицы по стандартам МОТ равен в республике 5,9 процента, констатировали в Минтруде Башкортостана.