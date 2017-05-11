Совет потребителей проконтролирует тарифы ЖКХ и проезда на транспорте

Помимо тарифов на коммунальные услуги, совет рассмотрит и тарифы стоимости проезда на общественном транспорте. 11 мая в зале правительства региона руководители области и города, общественники и эксперты обсуждали порядок формирования годового плана работы.

Создание Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий — новый этап диалога между органами власти и экспертным сообществом, представителями общественности и естественных монополий, решения разных вопросов, которые затрагивают всех нас, жителей Новосибирской области, по формированию системы оказания услуг, по тарифам, их регулирования и т. д. Об этом сказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, открывая работу Совета.

Напомним, что распоряжение о формировании Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий губернатор подписал 31 января 2017 года.

«Создание совета назрело в силу разных объективных причин, поскольку регулирование тарифов естественных монополий — в сфере ЖКХ, общественного транспорта и т. д. — это чрезвычайно ответственная работа, требующая согласования позиций потребителей и естественных монополий, — пояснил губернатор. — Вопрос надежности системы теплоснабжения, а также регулярного транспортного сообщения для нас, жителей Сибири — более актуален, поскольку местные климатические условия требуют понимания специфики работы, которую выполняют предприятия естественных монополий. Но в этой отрасли накопились серьезные проблемы. Если говорить об инженерных сетях, то в виду недостатка ремонтных работ в полном объеме в предыдущие годы назрела необходимость в модернизации сетей и оборудования. При этом важно видеть баланс интересов потребителей и естественных монополий при формировании тарифов на ресурсы».

Губернатор напомнил, что сейчас тарифы на коммунальные услуги в Новосибирской области самые низкие в Сибирском федеральном округе. И почти самые низкие в Российской Федерации. Однако сегодня перед всеми регионами поставлена задача по стабильной работе сетей, снижению количества аварий, что должно приводить к экономии и прямо отражаться и на тарифной политике.

«Ситуация рабочая, но достаточно серьезная и требует решений, — сказал Владимир Городецкий. — Открытая площадка Межотраслевого совета как раз и предназначена для решения этих задач. Хорошо, когда есть готовность сторон к диалогу, а не только к ультиматуму. Уверен, что собравшиеся в этом зале будут способны разобраться в сложившейся ситуации. Самое главное, что мы сможем на этой площадке спокойно донести до всех участников процесса — жителей Новосибирской области, свое мнение, которое ляжет в основу выверенных решений».