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14:43 (мск), источник: VN.ru

Совет потребителей проконтролирует тарифы ЖКХ и проезда на транспорте

В правительстве Новосибирской области состоялось первое заседание Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий.

Помимо тарифов на коммунальные услуги, совет рассмотрит и тарифы стоимости проезда на общественном транспорте. 11 мая в зале правительства региона руководители области и города, общественники и эксперты обсуждали порядок формирования годового плана работы.

Создание Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий — новый этап диалога между органами власти и экспертным сообществом, представителями общественности и естественных монополий, решения разных вопросов, которые затрагивают всех нас, жителей Новосибирской области, по формированию системы оказания услуг, по тарифам, их регулирования и т. д. Об этом сказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, открывая работу Совета.

Напомним, что распоряжение о формировании Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий губернатор подписал 31 января 2017 года.

«Создание совета назрело в силу разных объективных причин, поскольку регулирование тарифов естественных монополий — в сфере ЖКХ, общественного транспорта и т. д. — это чрезвычайно ответственная работа, требующая согласования позиций потребителей и естественных монополий, — пояснил губернатор. — Вопрос надежности системы теплоснабжения, а также регулярного транспортного сообщения для нас, жителей Сибири — более актуален, поскольку местные климатические условия требуют понимания специфики работы, которую выполняют предприятия естественных монополий. Но в этой отрасли накопились серьезные проблемы. Если говорить об инженерных сетях, то в виду недостатка ремонтных работ в полном объеме в предыдущие годы назрела необходимость в модернизации сетей и оборудования. При этом важно видеть баланс интересов потребителей и естественных монополий при формировании тарифов на ресурсы».

Губернатор напомнил, что сейчас тарифы на коммунальные услуги в Новосибирской области самые низкие в Сибирском федеральном округе. И почти самые низкие в Российской Федерации. Однако сегодня перед всеми регионами поставлена задача по стабильной работе сетей, снижению количества аварий, что должно приводить к экономии и прямо отражаться и на тарифной политике.

«Ситуация рабочая, но достаточно серьезная и требует решений, — сказал Владимир Городецкий. — Открытая площадка Межотраслевого совета как раз и предназначена для решения этих задач. Хорошо, когда есть готовность сторон к диалогу, а не только к ультиматуму. Уверен, что собравшиеся в этом зале будут способны разобраться в сложившейся ситуации. Самое главное, что мы сможем на этой площадке спокойно донести до всех участников процесса — жителей Новосибирской области, свое мнение, которое ляжет в основу выверенных решений».

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Руководитель областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров в своем докладе напомнил, что длительное время в тарифы на коммунальные услуги не закладывалась составляющая по амортизации сетей и оборудования, что не позволяло естественным монополиям в необходимом объеме аккумулировать средства для ремонта и модернизации. Чиновник пояснил, что площадка межотраслевого совета при корректировке тарифов на 2018 год позволит найти баланс между интересами потребителей услуг и задачами естественных монополий по реализации программ модернизации сетей, замены и ремонта оборудования.

«Естественные монополии занимают в системе рыночной экономики особенное положение в силу их ограниченности конкурентного ценообразования, — отметил Гарей Асмодьяров. — Общественный государственный контроль над ценообразованием является естественной необходимостью для экономики страны в целом, так как затраты на продукцию монополий составляют высокую долю себестоимости продукции».

Присутствовавший на заседании совета мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил о еще одной естественной монополии — транспорте. «Планирует ли Межотраслевой совет потребителей рассматривать эти вопросы? — спросил мэр главу областного департамента по тарифам. — По тарифам на транспорт есть разные мнения…».

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Гарей Асмодьяров ответил, что в сфере регулирования социально значимых товаров и услуг к наиболее значимым относится «Горэлектротранспорт», «Новосибирский метрополитен» и «Экспресс-пригород».

«Сейчас у нас разработана инвестиционная программа МУП “Новосибирский метрополитен”, в принципе, мы можем обсудить ее и на площадке Межотраслевого совета», — сказал чиновник.

В основе программы работы Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий — изучение практики формирования тарифов на коммунальные услуги, инвестиционной составляющей проектов и программ естественных монополий, подготовка экспертных заключений для губернатора, правительства Новосибирской области и Законодательного собрания.

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Все это необходимо для того, чтобы можно было взвешено и объективно, с учетом мнений потребителей услуг и интересов естественных монополий принимать решения, которые коснутся всех жителей Новосибирской области. Об этом сказал на брифинге перед началом работы совета сопредседатель Общественной палаты Новосибирской области Юрий Бернадский.

«Первое заседание Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий — это знаковое событие, — отметил сопредседатель Общественной палаты. — Это важный этап создания системы общественного контроля над самыми разными сферами жизнедеятельности, в данном случае вопрос касается деятельности естественных монополий. В экспертном совете представлены самые разные группы: потребители услуг естественных монополий, представители общественных организаций, политических парламентских партий, эксперты».

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